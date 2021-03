Animal Crossing: New Horizons présente la mise à jour du 18 mars

Les habitants de Sanrio arrivent dans Animal Crossing: New Horizons

Amélioration de l'appli Motifs

Nouveaux objets saisonniers

Le retour de la fête de Pâques

Un cadeau offert

À l'approche du printemps, Animal Crossing: New Horizons s'apprête à déployer sa prochaine mise à jour., le titre insulaire va en effet accueillir plusieurs nouveaux éléments de saison, ainsi que des nouveautés.Les joueurs d'vont pouvoir. Venus tout droit de, une compagnie japonaise à la tête d'Hello Kitty,Grâce aux cartes amiibo, les joueurs pourront donc accueillir, puis tenter de les persuader de venir s'installer sur leur île définitivement. Des objets inspirés de personnages Sanrio comme Hello Kitty, Cinnamoroll et Pompompurin seront également disponibles à l'achat.Cette mise à jour permettra: quatre nouvelles catégories de motifs persos pro ainsi que 100 nouveaux emplacements de sauvegarde. De plus, les joueurs pourront décider d'ajouter leurs motifs perso directement via l'application du Nook Phone, et ne seront donc plus obligés de se rendre à la boutique des Sœurs Doigts de Fée.Avec l'arrivée du printemps,. Parmi eux, les joueurs retrouveront, disponible du 26 mars au 1er avril, pour célébrer le 1er avril comme il se doit, ainsi que de, disponibles du 1er au 30 avril. Pour finir, afin de célébrer la fête de la nature,(du 1er au 10 avril) et pourra être planté en l'honneur de la terre.. Afin de célébrer la fête de Pâques,sera de nouveau parmi nous, et les joueurs devront partir à la recherche des œufs disposés un peu partout, afin de crafter et offrir des objets à Albin. Bien entendu, des récompenses seront à la clé.Avec l'arrivée de cette mise à jour, qui, on vous le rappelle,: un gâteau du premier anniversaire concocté par Nook Inc., en l'honneur du premier anniversaire du jeu qui aura lieu le 20 mars.