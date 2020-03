Animal Crossing: New Horizons : Aucune trace de la chaise Froggy

À quelques heures de la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, une nouvelle pourrait ne pas ravir la communauté.

Si Animal Crossing: New Horizons n'est disponible que ce 20 mars, certains chanceux ont déjà pu mettre la main sur l'opus de Nintendo, nous donnant quelques informations.En effet, certains joueurs sont allés fouiller dans les fichiers du jeu, permettant d'avoir quelques indices sur ce que nous réserve la frime nippone avec cette nouvelle entrée, à l'instar de la liste des habitants, les modèles de personnages, objets, bande sonore et autre....Selon un dataminer ayant parcouru les données de New Horizons,, un meuble amphibien qui est devenu un énorme mème pour les fans d'Cependant, tout n'est pas perdu ! Il est probablement possible que Nintendo décide d'inclure cette fameuse chaise dans un DLC du titre, ou lors de sa mise à jour Day One . Il est également possible que les dataminers n'aient pas regardé au bon endroit des fichiers, et que la chaise tant appréciée des joueurs est bel et bien là. Contacté par plusieurs personnes, Nintendo n'a pas donné de réponse.Quoi qu'il en soit, les fans se préparent au pire, et un hashtag a même été déployé sur Twitter avec, rassemblant déjà de nombreux joueurs contrariés de cette nouvelle.Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons sera disponible pour tout le monde dès ce 20 mars sur Nintendo Switch. Vous pouvez également l’acquérir chez notre partenaire