Animal Crossing: New Horizons accueillera une mise à jour très prochainement

Outre ces mises à jour, du nouveau contenu gratuit pour Animal Crossing: New Horizons est en cours de développement et sera proposé dans le courant de l'année. Plus d'informations sont à venir. Merci de votre soutien et de votre patience. — Nintendo France (@NintendoFrance) July 27, 2021

Voici de quoi ravir les joueurs d' Animal Crossing: New Horizons . Le titre insulaire accueillera le 29 juillet une mise à jour, celle-ci permettant le retour des feux artifices viaen cette période estivale.Pour les nouveaux joueurs d', la tombola de Rounard se déroule durant tout le mois d'août, et plus précisément tous les dimanches soir. Vous pouvez bien évidemment y participer en allant acheter des tickets, et remporter plusieurs prix différents tels que des ballons, des cierges, ou encore des cotillons. Par ailleurs, un feu d'artifice sera lancé le soir, et vous pouvez décider d'apporter votre petite touche en ramenant vos propres motifs auprès de Marie. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre guide juste ici En plus de cette mise à jour estivale,a réitéré ses propos en annonçant une nouvelle fois que du nouveau contenu sera bel et bien disponible durant cette année 2021, sans pour autant donner plus de précisions sur celui-ci. Pour rappel, Doug Bowser, président de Nintendo America, avait en effet déclaré en juin dernier que plusieurs mises à jour étaient d'ores et déjà prévues pour les « 33 millions de personnes qui ont des îles ».À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce que préparepour les joueurs insulaires, mais nous espérons de nouveaux événements et bien entendu plusieurs nouveaux éléments de décorations et de crafts.