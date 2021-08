Animal Crossing: New Horizons accueille des vêtements en l'honneur de la fête Qixi

Hello! Until August 14th, Nook Shopping will offer items related to Cowherd and Weaver Girl Day, a traditional Chinese celebration that's similar to Valentine's Day. I hope you enjoy them! pic.twitter.com/9gficQhFsx — Isabelle UK (@AC_Isabelle) August 5, 2021

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il n'est pas rare de voir apparaître dans Animal Crossing: New Horizons certaines collections à durée limitée. Celles-ci sont dans la plupart du temps disponibles à l'occasion d'événements ou fêtes spéciales, et cette fois-ci, c'est au tour ded'avoir le droit à deux tenues exceptionnelles.Il s'agit de deux costumes traditionnels, avec la tenue d'Orihime, affichée au prix de 2 500 clochettes, et la tenue d'Hikoboshi, elle aussi affichée au prix de 2 500 clochettes. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, Marie n'a pas hésité à rappeler sur les réseaux sociaux qu'elles sont à durée limitée, et qu'elles ne sont disponibles que jusqu'au 14 août 2021, date à laquelle le festival aura lieu dans notre monde réel.Par ailleurs, l'Animal de ranch sur ressort est encore à la vente, toujours affiché au prix de 2 000 clochettes. Il fera son départ de la boutique le 15 août prochain.Pour rappel, depuis ce mois d'août, Animal Crossing: New Horizons accueille de nouveau la tombola de Rounard , qui a lieu tous les dimanches soir sur votre île. Elle est accompagnée d'un spectacle de feu d'artifice lancé directement sur la place centrale au niveau du Bureau des Résidents. Vous pouvez si vous le désirez prendre part à ce dernier en allant donner quelques motifs personnalisés à Marie. Le show débute à 19h pour durer toute la nuit, alors profitez-en pour festoyer et prendre quelques clichés.