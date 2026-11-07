Aniimo : Comment obtenir gratuitement des Cubes étincelants ?

Vous souhaitez obtenir quelques Cubes étincelants supplémentaires dans Aniimo sans devoir dépenser d'argent réel ? Découvrez nos astuces pour obtenir cet Aniipod convoité !

Parmi les nombreux objets qui s'accumulent dans l'inventaire d'Aniimo, le Cube étincelant est certainement l'un des plus précieux, mais aussi l'un des plus difficiles à obtenir. Extrêmement rare, il peut être acheté avec de l'argent réel. Mais les joueurs free-to-play peuvent obtenir ce cube de plusieurs manières, sans avoir à dépenser un seul euro.

Si vous souhaitez augmenter votre stock, découvrez les différentes manières d'obtenir le Cube étincelant dans les lignes qui suivent, mais aussi le meilleur moment pour utiliser cette variante de l'Aniipod.

Qu'est-ce qu'un Cube étincelant dans Aniimo ?

Dans Aniimo, de nombreux joueurs partent en quête des Aniimos éclatants, reconnaissables à leurs couleurs différentes de celles des créatures communes. Pour augmenter leurs chances de capture, ils peuvent utiliser des Aniipods différents. Mais seul l'un d'entre eux garantit une variante chromatique à chaque capture : le Cube étincelant.

Il peut être lancé sur toutes les créatures du jeu à l'état sauvage, qu'elles soient en phase Lumine ou Nova, qu'elles apparaissent de jour ou de nuit, qu'il s'agisse d'un Aniimo Alpha ou d'un Aniimo Prismana. Cet Aniipod peut aussi être utilisé juste avant de déclencher une éclosion. Dans les deux cas, les chances de capture sont de 100%. L'Aniimo qui rejoindra votre espace de stockage sera obligatoirement éclatant et aura un potentiel parfait.

De fait, beaucoup sont tentés de l'utiliser sur toutes les créatures qu'ils rencontrent. Mais le cube étincelant n'est pas un objet anodin et il n'y a que peu d'occasions d'en obtenir gratuitement.

Un objet à utiliser avec précaution

Parce qu'il garantit un potentiel parfait et une variation éclatante, le Cube étincelant n'est pas donné aussi facilement que d'autres Aniipods. Il n'est pas possible d'en trouver dans la nature et il est souvent offert en tant que récompense spéciale. Un cube est donc extrêmement précieux, utilisé pour assurer la capture d'un Aniimo Prismana ou pour garantir une variante éclatante de son Aniimo préféré.

Certains préféreront les garder pour des Aniimos plus puissants et prisés de la méta afin de créer la meilleure équipe possible. Quelle que soit l'option que vous choisissez, le Cube étincelant ne s'utilise pas comme un Aniipod régulier. Il est donc préférable de les conserver et de les utiliser pour vos Aniimos préférés ou pour ceux qui ont le meilleur potentiel.

Les différentes manières d'obtenir des Cubes étincelants sans dépenser d'argent réel

Il est possible d'échanger de l'argent réel contre des Cristaux lumines, qui peuvent eux-mêmes être échangés contre des Cubes étincelants. Toujours en dépensant de l'argent réel, les joueurs et joueuses qui prennent le Manuel de Compagnon peuvent aussi en obtenir via la version Premium du Passe de combat. Mais il existe aussi des astuces gratuites pour récupérer le précieux cube.

L'astuce du Cristal étincelant

En validant certains objectifs, vous obtenez des Scintilles qui peuvent être échangés dans la boutique du jeu, dans la catégorie correspondante. Sélectionnez alors le Cristal étincelant et achetez 100 exemplaires, la limite maximale hebdomadaire. Vous obtiendrez au total 1500 Cristaux étincelants.

Rendez-vous ensuite à l'avant-poste et discutez avec le vendeur Joff. Choisissez la catégorie Échange d'objets. Vous verrez alors que vous pourrez échanger ces 1500 cristaux contre un Cube étincelant. Il est assez facile d'obtenir les Scintilles demandés, donc pensez à répéter l'opération chaque semaine pour ajouter un cube de plus à votre inventaire.

La rotation du vendeur mystérieux

À Astra, vous pouvez rendre visite à un grand Terriloutre qui se fait appeler « Vendeur mystérieux ». Chaque jour à 4 heures du matin, il renouvelle sa sélection d'objets en vente. Pensez à lui rendre visite quotidiennement car le Cube étincelant peut apparaître sur son étal du jour.

Les événements de connexion journalière

Au lancement du jeu, mais aussi à l'arrivée de la deuxième partie de la saison 1, des bonus de connexion quotidienne sont proposées aux joueurs. Il suffit de se connecter à Aniimo une fois par jour et de se rendre dans l'onglet Événements pour obtenir une surprise chaque jour. Avec la mise à jour « Départ au gré du vent partie 2 », vous pourrez récupérer un Cube étincelant en vous connectant pendant 7 jours.

Faire progresser votre personnage et valider certaines missions

Si le Cube étincelant reste rare, il est parfois offert quand les joueurs atteignent un certain niveau avec leur personnage, valident certains objectifs ou réussissent leur promotion vers un rang supérieur. Pensez donc bien à vérifier chaque menu décoré d'un petit cadeau orange : cela signifie qu'il y a une récompense à récupérer et possiblement un Cube étincelant !