Aniimo : Tentez de capturer une Forme Prismana exclusive et participez aux courses d'Idyll

Une mise à jour a eu lieu dans Aniimo et elle amène avec elle plusieurs événements éphémères et un nouveau monstre Prismana temporaire. Voici les surprises à ne pas manquer cette semaine !

Pour maintenir les explorateurs occupés entre deux entrainements et une phase d'exploration, Aniimo propose un calendrier riche en activités variées. Chaque semaine, de nouvelles opportunités sont proposées avec des défis à relever, de nouvelles créatures à capturer et de nombreuses récompenses à la clé. La mise à jour du 12 novembre 2026 est en ligne depuis quelques heures et voici les événements auxquels vous pouvez participer.

Partez sur les traces de Royabeye Prismana

Depuis le 11 novembre, Royabeye Prismana peut être rencontré et capturé, à condition de nourrir l'enrichissement prismatique de la zone où il se cache. Précisions qu'il peut apparaître dans deux zones différentes en fonction de votre niveau de progression dans le jeu.

Royabeye Prismana peut apparaître dans les Plaines venteuses, dans la Mer florale. Vous pouvez enrichir la Floraison de la région pour augmenter les chances de le rencontrer. Mais celles et ceux qui explorent déjà les îles Murmillon peuvent aussi le rencontrer dans les Gorges des Eaux profondes. Profitez d'une augmentation de 50 % de l'enrichissement lors du week-end du 14 novembre pour augmenter vos chances de capture.

Précisons que, dans le même temps, une recrudescence des Bourgeonnets (Plaines Venteuses) ou des Titabeye (Îles Murmillon) sera observée dans la région associée.

Quand Aniimo se la joue Mario Kart

Un autre événement a débuté et il va mettre votre vitesse et vos réflexes à l'épreuve. Au nord des Plaines venteuses, vous pouvez participer à la première étape de la Course d'Aniimo.

Cette épreuve de vitesse vous demande de rallier le plus vite possible la ligne d'arrivée en alternant phases à terre, dans les airs et dans l'eau. Pour cela, il faudra surveiller votre jauge d'endurance, récupérer les boosts sur les parcours et éviter les éclairs. Si votre Aniimo est touché, il sera étourdi pendant quelques secondes. L'épreuve en question est jouable en solo toute la journée, mais des sessions en multijoueur sont organisées entre 19 heures et 1 heure du matin.

La Course d'Aniimo propose aussi son lot de missions et de récompenses, aussi bien en course solo qu'en épreuve Multijoueur. Mais il ne s'agit là que de la première semaine. De nouvelles courses seront proposées jusqu'au 9 décembre prochain.

Une occasion à ne pas manquer et un défi pour les enquêteurs

Une nouvelle édition de « Quel est cet Aniimo » débutera le 13 novembre. Vous devrez mener l'enquête, récupérer des indices et photographier la créature mystère pour obtenir des récompenses inédites.

Dans le même temps, l'événement « Découvert d'Aniimo : Voltibond » est toujours actif. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer gratuitement tous les trois jours des recherches gratuites pour rencontrer cet Aniimo. Capturez tous les Voltibond possibles pour obtenir un oeuf de Voltibond parfait, une âme de Voltibond et d'autres surprises.

Ne manquez pas le boost d'éclosion hebdomadaire

Enfin, la fin de semaine est toujours l'occasion de profiter d'une durée d'incubation divisée par deux sur tous les œufs disponibles dans Aniimo. Si vous avez des œufs d'élite, des œufs étincelants ou des œufs parfaits en attente d'éclosion, attendez encore quelques heures avant de les placer dans l'incubateur !

Comme toujours, le boost d'incubation démarre le vendredi matin et restera actif jusqu'à dimanche soir.