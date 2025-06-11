Aniimo pourrait proposer une expérience de jeu proche de celle d'un titre très apprécié

Depuis la présentation d'Aniimo lors du Xbox Games Showcase 2025, de nombreux joueurs ont tenté d'obtenir des informations en analysant chaque image. Mais un constat ressort : il pourrait être similaire à un géant des jeux gratuits.
Longtemps dominé par la franchise Pokémon, les jeux vous invitant à collectionner des créatures se sont multipliés ces dernières années. Les derniers exemples en date sont Palworld
, qui a connu un succès inattendu, ainsi que DokeV qui est toujours en cours de développement. Mais une nouvelle licence truffée d'adorables créatures à collectionner a fait ses débuts pendant le Xbox Games Showcase du 8 juin 2025 : Aniimo
.
Aniimo, un potentiel rival à Genshin Impact ?
Pendant cette première présentation
, les joueurs ont découvert l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer, quelques-unes des créatures qui peuplent cette contrée et des mécaniques exclusives au titre. Il a également été précisé qu'Aniimo
sera un jeu free-to-play et qu'une phase de bêta fermée sera organisée dans le courant de l'année.
Mais si son esthétique rappelle à certains l'univers très doux d'Infinity Nikki
, son gameplay pourrait être plus proche de celui de Genshin Impact. Dans les commentaires de la bande-annonce, de nombreux joueurs suggèrent que le jeu reposera sur un système de gacha
. Le menu semble suggérer que les nouvelles créatures seront débloquées dans un système de type roulette, et non pas en les attrapant dans le monde réel. Un système de passe ou de niveau avec des récompenses associées est aussi visible en bas de ce même écran.
Des théories imaginées par la communauté qu'il est impossible de confirmer à l'heure actuelle
Cette théorie semble tenir la route, d'autant qu'il a déjà été confirmé qu'Aniimo sera un jeu free-to-play.
Pour certains, obtenir des créatures de cette manière pourrait donner un nouveau souffle au genre gacha, davantage axé sur l'obtention de nouveaux personnages ou d'équipements.
D'ailleurs, plusieurs internautes ont déjà surnommé le jeu « Genshinmon »
après avoir découvert cette hypothèse. Mais pour vérifier si celle-ci est vraie, il va falloir patienter jusqu'au lancement de la bêta fermée. Aniimo devrait être lancé dans le courant de l'année 2026 sur PC, consoles Xbox Series ainsi que sur supports mobiles
.
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