Aniimo pourrait proposer une expérience de jeu proche de celle d'un titre très apprécié



le 11 juin 2025 à 15h53 Publié par Justine Manchuelle le 11 juin 2025 à 15h53

Depuis la présentation d'Aniimo lors du Xbox Games Showcase 2025, de nombreux joueurs ont tenté d'obtenir des informations en analysant chaque image. Mais un constat ressort : il pourrait être similaire à un géant des jeux gratuits.