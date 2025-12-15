Aniimo lance les inscriptions pour sa deuxième bêta fermée

Le monde coloré et pétillant d'Aniimo vous appelle. Profitant des Game Awards 2025, Pawprint Studio a dévoilé un nouveau trailer ainsi que le lancement prochain d'une nouvelle bêta fermée.
Présenté pour la première fois pendant le Summer Games Fest 2025, Aniimo
se présente comme un Pokémon-like à l'ambiance cosy. En plus d'adorables créatures à collectionner, le titre sera gratuit, proposera un monde ouvert et sera jouable dès l'année prochaine, même si aucune date définitive n'a encore été communiquée.
Cependant, les plus impatients pourront le découvrir dès le début de l'année 2026. Aniimo a profité des Game Awards pour annoncer la tenue d'une deuxième phase de bêta fermée dans quelques semaines
. D'ailleurs, vous pouvez tenter votre chance et peut-être participer à cette nouvelle session.
Tentez votre chance pour découvrir Aniimo en avant-première
La date précise de la deuxième bêta fermée majeure d'Aniimo n'a pas été dévoilée, mais les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Ce nouveau test sera accessible aux joueurs PC, consoles Xbox Series ainsi que sur supports mobiles
. Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu
, de cliquer sur l'onglet « Join Closed Beta » et de remplir le questionnaire associé pour valider votre inscription. Attention : ce dernier n'est proposé qu'en anglais.
Les joueurs et joueuses retenus auront la chance de tester le Homeland, une fonctionnalité permettant de construire, de gérer et de personnaliser sa propre base
. Aniimo proposera également un mode compétitif multijoueur
en équipe baptisé Operation Egg Heist et visible pendant quelques instants dans un nouveau trailer.
Une nouvelle bande-annonce pop et colorée qui met en avant de nouvelles créatures
Ce dernier montre également quelques-unes des nouvelles créatures que les joueurs pourront rencontrer au cours de leur aventure dans le monde d'Aniimo. À leurs côtés, les joueurs pourront combattre, explorer, se relaxer mais aussi cultiver des légumes.
Est-ce que l'aventure Aniimo vous tente ? Allez-vous participer à cette phase de bêta fermée ou préférez-vous attendre le lancement complet du titre ? N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaires !
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