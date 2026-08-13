Aniimo révèle sa date de sortie, prévue dans très peu de temps

Après une bêta fermée en juillet, Aniimo surprend ses joueurs au coeur de l'été en dévoilant sa date de sortie. Sachez qu'elle est toute proche et que des packs sont déjà disponibles à l'achat (même si le titre est free-to-play).

Il n'aura fallu que quelques semaines à Pawprint Studio pour préparer au mieux le lancement d'Aniimo. Alors que les vacances ne sont pas encore terminées pour certains, le titre à l'univers doux et aux créatures plus adorables les unes que les autres vient de partager une grande nouvelle. Sa date de sortie vient d'être dévoilée et il sera possible de découvrir ce monde enchanté avant l'automne 2026.

Aniimo rejoint la longue liste des sorties de septembre 2026

Via une bande-annonce publiée sur sa chaîne YouTube, Aniimo a confirmé qu'il serait disponible à partir du 16 septembre 2026. Pour l'occasion, de nouvelles images de gameplay ont été partagées ainsi que les visuels d'Aniimos encore jamais vus. Si la mignonnerie est toujours au programme, des créatures plus impressionnantes et taillées pour le combat seront de la fête.

Depuis sa première présentation, Pawprint Studio a insisté sur le fait qu'Aniimo serait un jeu free-to-play et ce sur tous les supports. Toutefois, il sera possible de faire des achats cosmétiques payants et certains d'entre eux sont disponibles en précommande. Une partie du contenu de ces packs est présentée dans le même trailer, notamment un petit compagnon qui s'accroche à votre épaule.

Des packs payants avec des bonus cosmétiques proposés en précommande

Rappelons que ceux-ci sont purement cosmétiques et optionnels. Ils sont toutefois une option accessible pour soutenir les équipes de développement et leur permettre de proposer plus de contenu dans le futur. Deux packs sont déjà proposés. La première, l'édition Avancée, est proposée à 9,99 euros et inclut un Doudou toux doux et un pass de combat « Manuel du compagnon avancé ».

La seconde option est l'édition collector du titre, proposée à 23,99 euros. Elle comprend le Doudou tout doux, le pass de combat, mais aussi une poupée exclusive, un cadre d'avatar et d'autres récompenses en jeu. S'il n'est pas encore possible d'acheter ces packs pour la version PC, les versions consoles sont d'ores et déjà disponibles à l'achat.

D'ici là, Aniimo nous donne donc rendez-vous gratuitement dès le 16 septembre prochain sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur les appareils iOS / Android.