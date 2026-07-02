Aniimo Bêta fermée de juillet : Dates, heures et tout ce qu'il faut savoir

Découvrez toutes les informations cruciales sur la prochaine bêta fermée d'Aniimo qui aura lieu en juillet, les dates de l'événement et nos astuces pour maximiser vos chances d'accès.

L'année s'avère particulièrement faste pour les amateurs d'expériences relaxantes et de gestion de créatures. Alors que la version finale et accessible à toutes et à tous se fait encore désirer, la production de Pawprint Studio s'apprête à ouvrir de nouveau ses portes. Avec plus de 15 millions de préinscriptions à son actif, Aniimo suscite un engouement planétaire. Si vous espérez fouler les terres avant l'heure, voici le récapitulatif complet des modalités d'accès à cette nouvelle phase de test.

Quand commence la bêta fermée d'Aniimo en juillet ?

Le coup d'envoi officiel de la nouvelle bêta fermée d'Aniimo est programmé pour le jeudi 9 juillet. Pour l'heure, les développeurs de Pawprint Studio n'ont pas encore communiqué l'horaire précis du déploiement des serveurs, mais les détails définitifs ne sauraient tarder.

⏳ Aniimo's Global Closed Beta starts on July 9 (UTC+8)! 🎉



Recruitment remains open until July 5 at 23:59 (UTC+8), so sign up now for your chance to be among the first to explore Idyll! 👉 https://t.co/MjGldhkaR4



We're excited to welcome you back into the world of Aniimo very… pic.twitter.com/NWd3P2T4TM — Aniimo (@Aniimo_EN) June 25, 2026

Une subtilité temporelle est toutefois à prendre en compte pour le public européen. Le studio ayant calé son calendrier sur le fuseau horaire CST (Central Standard Time), le décalage horaire avec l'Europe pourrait permettre à certains joueurs de voir les accès s'ouvrir dès la fin de journée du 8 juillet selon leur position géographique. Les invitations officielles et les précisions sur le déploiement seront transmises aux heureux élus dans la foulée de la clôture des inscriptions.

Comment s'inscrire et participer aux phases de test ?

Pour tenter de décrocher votre précieux sésame, vous devez impérativement vous enregistrer sur le site officiel avant le 5 juillet à 17h59, date limite des inscriptions. Une fois cette échéance passée, le studio sélectionnera les participants et lancera la distribution des clés d'accès par vêture de courriels.

Si vous n'êtes pas sélectionné, pas de panique. Le jeu multiplie les sessions de tests à mesure que le développement progresse. Il est très probable qu'une nouvelle bêta soit organisée plus tard dans l'année, en fonction de l'avancée du développement.

Enfin, concernant la durée, aucune date de fermeture officielle n'a encore été divulguée par Pawprint Studio pour cette session. Néanmoins, en se basant sur l'historique récent du projet, on peut facilement esquisser des prévisions réalistes. La précédente phase de test s'était déroulée du 23 janvier au 8 février, soit une durée d'environ deux semaines.

Il y a de fortes chances pour que cette nouvelle mouture suive un calendrier similaire, pour s'étendre jusqu'aux alentours 19 juillet. Sachez également que les développeurs ont pour habitude de communiquer tardivement sur la fin des festivités : lors de la dernière session, l'annonce de l'arrêt des serveurs n'avait été faite que deux jours avant l'échéance.

Dans tous les cas, gardez en tête que votre progression sera intégralement réinitialisée à la clôture des serveurs. Cette session sert avant tout à tester la charge du réseau et l'équilibrage du jeu et récolter l'avis des joueurs sur certaines mécaniques. Vous pouvez donc explorer et expérimenter sans craindre de gâcher votre future sauvegarde finale.

Aniimo est prévu pour sortir sur PC, PS5, Xbox Series et les appareils mobiles.