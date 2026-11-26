Aniimo : MàJ du 26 novembre 2026, patch notes et détails



le 26 novembre 2026 à 11h01 Publié par Clémence Usseglio le 26 novembre 2026 à 11h01

Retrouvez les détails et le patch notes complet ainsi qu'en français de la mise à jour du 26 novembre 2026 de Aniimo, le titre de Pawprint Studio.

En ce jeudi 26 novembre 2026, Aniimo s'offre une toute nouvelle mise à jour. Ce nouveau patch, qui a été déployé après une maintenance de plusieurs heures, apporte quelques nouveautés (événements, quêtes, etc.), mais aussi des changements et des corrections. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 26 novembre 2026 de Aniimo. Patch notes de la mise à jour du 26 novembre 2026 de Aniimo Aperçu du nouveau contenu Changements clés de gameplay Afin de vous donner un accès plus rapide aux cartes, aux Aniimo et aux histoires des Îles du Sillage-Murmurant, et pour adoucir la montée en niveau abrupte du niv. 40 à 55, nous avons abaissé les niveaux d'accès au contenu des îles et ajusté les systèmes associés. Modifications des niveaux des quêtes d'histoire Nous avons abaissé les prérequis pour accepter la quête principale des Îles du Sillage-Murmurant « Un conte de marée et de chant ». Les Pionniers remplissent désormais les conditions de niveau et de titre dès qu'ils atteignent le niv. 50 et passent au rang de Voyageur III.

Remarque : Après la mise à jour, les Pionniers ayant terminé la quête principale des Plaines Briseuses « Un nouveau voyage » et remplissant les conditions ci-dessus recevront automatiquement la quête principale des Îles du Sillage-Murmurant « Un chant venu de la mer ».

Nous avons abaissé les prérequis pour accepter « L'arc-en-ciel de la terre », le chapitre final de la quête principale des Plaines Briseuses. Votre personnage doit désormais atteindre le niv. 45 et passer au rang de Voyageur II. Modifications des niveaux des cartes Nous avons abaissé les niveaux de certaines zones des Plaines Briseuses et des Îles du Sillage-Murmurant, ainsi que les niveaux et la difficulté de certains Alphas et Omégas.

Niveaux des zones de départ : Plaines Briseuses – Côte Fleurie-Marée : abaissé au niv. 52–57. Îles du Sillage-Murmurant – Baie du Croissant : abaissé au niv. 50–55. Îles du Sillage-Murmurant – Marécages Rosés : abaissé au niv. 56–58. Îles du Sillage-Murmurant – Gorge des Eaux-Vives : abaissé au niv. 57–59. Îles du Sillage-Murmurant – Chutes Touche-Nuages : abaissé au niv. 58–60.

Niveaux initiaux des Alphas et Omégas : Infergon Oméga : abaissé au niv. 48. Luminelle Alpha : abaissé au niv. 57. Glameep Alpha : abaissé au niv. 55. Sugartini Alpha : abaissé au niv. 58. Jabster Alpha : abaissé au niv. 59. Jeburst Oméga : abaissé au niv. 60.

Safaris requis pour la montée en niveau Nous avons réduit le nombre de Safaris requis pour passer du niv. 41 au niv. 54. Après la mise à jour, les Pionniers concernés par ce changement recevront une compensation via la messagerie en jeu.

Modifications des niveaux des Défis de Pionnier Nous avons abaissé les niveaux et la difficulté de certains Défis de Pionnier dans les Îles du Sillage-Murmurant.

Modifications de la Promotion de titre et de l'Entraînement d'élite Après la mise à jour, les Pionniers progressant dans le sixième chapitre du « Chapitre de la Brise » de l'Entraînement d'élite peuvent poursuivre l'histoire. Une fois arrivés aux Îles du Sillage-Murmurant, ils peuvent débloquer le « Chapitre du Sillage-Murmurant » et relever ses défis. Si vous avez terminé les quêtes du Chapitre 1 de l'Entraînement d'élite dans le « Chapitre du Sillage-Murmurant » et souhaitez poursuivre la Promotion de titre, suivez les indications pour revenir au Chapitre 6 du « Chapitre de la Brise » et terminez ses défis. Une fois le rang d'Éclaireur de grade I atteint, vous pourrez reprendre la Promotion de titre dans le « Chapitre du Sillage-Murmurant ».

Nouvelle quête d'histoire : « Hymne au calme » Le Sanctuaire est réapparu, la vie est revenue et le grand arbre au sommet de la montagne a soudainement grandi. Comblée de joie, la famille des Dewlops née autour du Sanctuaire souhaite lui offrir l'Hymne au calme.

D'où vient la mélodie gravée dans leur âme et que raconte le chant qui coule dans leur cœur ? Le calme et la tempête ont chacun leur propre histoire. Nouveaux événements « Résonance fantastique » Période de l'événement : « Aniimo-Europe » : Après la mise à jour ~ 17/12/2026 à 03h59 (UTC+0) Conditions d'accès : Faire passer votre personnage au rang d'Étudiant I. Détails de l'événement : Pendant l'événement, un groupe de Jaguaraun apparaîtra sur le Continent d'Idylle chaque jour à 04h00. Accomplissez les tâches désignées dans « Enquête fantastique » pour réclamer les récompenses correspondantes. Remarque : En mode Compagnon, les Jaguaraun capturés par des amis comptent également pour la progression des tâches de capture correspondantes. Accomplissez toutes les tâches d'« Enquête fantastique » pour obtenir la Recette d'offrande de l'Aniimo vedette. Accomplissez la tâche désignée à chaque manche d'« Enquête fantastique » pour obtenir Jeton fantastique ×1. Si vous avez manqué un événement précédent, dépensez un Jeton fantastique auprès du Vendeur d'événement pour obtenir une Recette d'offrande d'un Aniimo d'une manche passée. Consultez la boutique du Vendeur d'événement pour voir les articles disponibles.

« Carnaval annuel » Période de l'événement : « Aniimo-Europe » : 27/11/2026 à 10h00 ~ 01/12/2026 à 12h00 (UTC+0) Conditions d'accès : Faire passer votre personnage au rang d'Étudiant I. Détails de l'événement : Pendant l'événement, réclamez chaque jour sur la page de l'événement des récompenses telles que des bons de réduction d'apparence et des coffres au trésor aléatoires. Après vous être connecté pendant l'événement, rendez-vous dans Boutique > Packs pour réclamer gratuitement un Coffret cadeau de gratitude Aniimo. Il contient Départ avec le vent : Boîte mystère de collection ×1, Cristal de sucre merveilleux ×100 et Essence de veine ×5. Des packs spéciaux du Carnaval annuel seront disponibles dans la section Packs. Ils contiennent des objets pour « Tissage de splendeur », le nouvel objet Pigment de renouveau, un Orbe prismatique, et bien plus encore. Remarque : L'utilisation d'un Pigment de renouveau garantit un Pigment étincelant que vous ne possédez pas encore, à l'exclusion des variétés Étincelant d'ombre et Étincelant éblouissant. Pendant l'événement, dépensez suffisamment de Cristaux Lumin pour atteindre un palier de récompense, puis réclamez la Récompense stellaire correspondante sur la page de l'événement « Échos stellaires ». Remarque : L'aperçu de l'événement sera disponible dans l'onglet Événements le 26 novembre.

« Échos stellaires » Période de l'événement : « Aniimo-Europe » : 27/11/2026 à 10h00 ~ 01/12/2026 à 12h00 (UTC+0) Conditions d'accès : Faire passer votre personnage au rang d'Étudiant I. Détails de l'événement : Les Cristaux Lumin que vous dépensez pendant l'événement comptent pour la progression cumulée de l'événement. Une fois que le total de vos Cristaux Lumin dépensés atteint un palier spécifié, réclamez la Récompense stellaire correspondante sur la page de l'événement « Échos stellaires ».

« Retour en Idylle » Conditions d'accès (toutes les conditions suivantes doivent être remplies) : Votre personnage a atteint le rang d'Étudiant I. Vous ne vous êtes pas connecté pendant au moins 14 jours consécutifs. Au moins 42 jours se sont écoulés depuis votre dernière activation de « Retour en Idylle ». Période de l'événement : L'événement démarre automatiquement lorsqu'un Pionnier éligible se connecte et se termine à 04h00 le 15e jour après l'activation. Détails de l'événement : « Cadeau de 7 jours » : Connectez-vous chaque jour pendant l'événement pour réclamer des récompenses. Celles-ci sont réparties en deux paliers selon le nombre de jours d'absence consécutifs : 14 jours ou 30 jours. « Voyage de retour » : Accomplissez les tâches désignées pour gagner des Jetons de retrouvailles et un Ticket double coût (7 jours). Collectez le nombre requis de Jetons de retrouvailles pour obtenir des récompenses de Lueur. Collectez 1 350 Jetons de retrouvailles pour obtenir un Œuf Prismana au choix ×1 supplémentaire. « Bénédiction des retrouvailles » : Pendant l'événement, lorsque des Pionniers de retour font équipe avec d'autres Pionniers, les deux parties bénéficient des avantages suivants : Les récompenses des Rapports du mode Compagnon des amis augmentent de 20 %. Les récompenses d'Énergie prismatique partagée des amis augmentent de 20 %. Les chances de capturer un Aniimo en mode Compagnon augmentent de 10 %. Remarques : Le bonus ne se cumule pas s'il y a plus d'un Pionnier de retour dans le même groupe. Si le groupe compte à la fois de nouveaux Pionniers et des Pionniers de retour, leurs bonus sont identiques et ne se cumulent pas.

« Course Aniimo » Récompenses de boutique : Des Œufs Prismana ont été ajoutés aux récompenses de la boutique. Quêtes hebdomadaires (quatre nouvelles quêtes ajoutées) : Aimer d'autres Pionniers 10 fois dans les Courses de groupe. Utiliser des objets un total de 10 fois dans les Courses de groupe. Terminer une Course en solo. Obtenir un rang A ou supérieur une fois dans une Course en solo. Records de classement : Les Courses de groupe enregistrent désormais votre meilleur classement (pris en compte à partir de cette mise à jour).

Nouvelles apparences Nouvelles apparences prismatiques : « Éclat de l'aube » : Le jour se lève dans un torrent de lumière, baignant le ciel clair d'un rayonnement matinal. « Lumière stellaire d'ombrelune » : Les ombres de la lune tombent et la lumière des étoiles tourbillonne, entraînant chacun dans une nuit de rêves paisibles.

Les deux apparences sont disponibles via « Tissage de splendeur ». Améliorations et ajustements Changements de progression Réinitialisation à durée limitée d'Ailegrâce : Éligibilité : La réinitialisation s'applique aux Ailegrâce obtenus avant cette mise à jour d'équilibrage sous l'une des formes suivantes : Forme de base / Forme Mer de fleurs / Forme Nocturne / Forme Bois de montagne. Effets de la réinitialisation : Tous les objets d'EXP utilisés seront remboursés et l'EXP correspondante sera déduite. L'Éveil d'étoiles sera réinitialisé à son état initial et tous les matériaux utilisés seront remboursés. L'Éveil des capacités sera réinitialisé à son état initial et tous les matériaux utilisés seront remboursés. Les Capafruits seront remboursés, les utilisations redeviendront disponibles et les effets seront supprimés. Période de réinitialisation : « Aniimo-Europe » : Après la mise à jour ~ 10/12/2026 à 20h00 (UTC+0)

Expérience narrative Ajout du doublage vocal pour les quêtes de progression du Foyer.

Ajout du doublage vocal pour les quêtes de Promotion de titre. Foyer Le plus grand modèle de camping-car se débloque désormais au niv. 16. Vous pouvez changer l'apparence de votre camping-car une fois qu'il atteint le niv. 16.

La pluie arrose désormais automatiquement les cultures au Foyer sans aucune action requise de votre part ou de celle de vos Aniimo.

Amélioration du placement des meubles lors de la construction. S'il y a un revêtement de sol à l'emplacement par défaut, les meubles s'ajustent automatiquement à la hauteur du sol.

Stock à durée limitée de la Boutique du Foyer : Période de l'événement : « Aniimo-Europe » : 27/11/2026 à 04h00 ~ 02/12/2026 à 03h59 (UTC+0) Détails de l'événement : Pendant l'événement, une sélection d'objets peut être échangée pour une durée limitée dans l'onglet Échange de ressources de la Boutique du Foyer.

Opération : Vol d'œufs Taux d'obtention d'objets de collection doublés pour une durée limitée : Période de l'événement : « Aniimo-Europe » : Après la mise à jour ~ 09/12/2026 à 23h59 (UTC+0) Détails de l'événement : Pendant l'événement, dans le mode Équipe d'Opération : Vol d'œufs (quelle que soit la difficulté), les taux d'obtention des objets de collection communs et précieux provenant de l'ouverture de coffres au trésor ou de l'élimination d'Aniimo ombraux augmentent de 100 %.

Ajout de l'objet de collection « Iris prismatique · Sombre » au mode Chaos dans le mode Équipe d'Opération : Vol d'œufs.

Amélioration de la façon dont vous ramassez et échangez des objets lorsque votre Inventaire est plein.

Amélioration de l'affichage des noms des Pionniers dans l'Arène équitable. Améliorations du système et des fonctionnalités Amélioration du comportement de la caméra dans l'interface Apparence.

Mise à jour des icônes et de l'ordre des onglets de l'Inventaire, et ajout d'un onglet « Disponible » distinct des Objets communs.

Pour faciliter l'Élevage, vous ne pouvez plus placer de marqueurs de Partage de marque à portée d'une Floraison.

Vous pouvez désormais consulter l'état du réseau dans le Menu des fonctions. Si vous rencontrez des problèmes en multijoueur, utilisez le Menu des fonctions pour vérifier votre connexion réseau.

Ajout d'une option « Appliquer les données du visage » dans les Paramètres de tenue de l'interface Apparence.

Les objets en temps de recharge affichent désormais un indicateur de temps de recharge.

Amélioration du verrouillage des objets. Vous pouvez désormais vérifier si un objet est verrouillé et le déverrouiller directement depuis l'écran d'utilisation de l'objet.

La limite d'achat est désormais affichée directement sur les icônes des objets soumis à une limite d'achat.

Amélioration de l'affichage des informations et du processus d'application d'une apparence dans l'interface Apparence.

Vous pouvez désormais sélectionner l'emplacement actuel d'un coéquipier sur la carte et lancer une téléportation.

Vous pouvez désormais passer aux Aniimo au Foyer dans l'interface Accessoires d'Aniimo.

Votre Profil vous permet désormais de masquer l'interface et de partager votre profil.

Votre Profil affiche désormais des compteurs distincts pour les Aniimo ayant trois attributs au maximum et ceux ayant six attributs au maximum.

Masquage des invites d'interaction avec les autres Pionniers près de la Console de recherche afin de faciliter la soumission des rapports.

ChillBeanz à Astra sert désormais du Café glacé pétillant. Le boire restaure 300 Points ultimes à l'équipe. Il ne peut être utilisé que lors de l'exploration libre du Continent d'Idylle et possède un temps de recharge de 30 secondes. Améliorations sur mobile Amélioration du zoom de la carte.

Amélioration des vitesses de téléchargement sur les appareils Android.

Amélioration de l'affichage de l'interface d'éclosion sur certains appareils. Corrections Aniimo et combat Correction d'une incohérence entre l'effet réel de « Combo coup de queue » de Hoptail et la description de sa compétence.

Correction d'un problème où « Frappe feuille de mare » de Scrubbit ne réduisait pas les soins comme prévu.

Correction d'un problème avec le rayon de soin de « Au secours ! Ailegrâce ! ».

Correction d'un problème d'animation lors de la capture de certains Aniimo.

Correction d'un problème où le trait « Moment sous les projecteurs » de Dazmand ne se déclenchait parfois pas lors de sa première entrée sur le terrain, faisant que sa première compétence consommait tout de même de l'Énergie.

Correction d'un problème où Coraliz ne récupérait parfois pas d'Énergie lorsque sa marque « Épine de corail » était retirée. Corrections du système et des fonctionnalités Correction d'un problème d'affichage avec la bulle de discussion « Chant-vif des plaines ».

Correction d'un chevauchement des modèles d'Aniimo dans la fenêtre contextuelle de l'interface Aniimo illusoire.

Correction d'un problème d'affichage du texte contextuel lors du changement de groupe.

Correction d'un problème d'affichage de l'icône du bonus « Partenaire fraîchement éclos ».

Correction de l'affichage incorrect du sexe de l'Aniimo lors de l'accès à l'Échange d'Aniimo.

Harmonisation de la taille de l'aperçu agrandi avec les autres écrans lors de la visualisation ou de l'envoi d'images dans le chat.

Correction des invitations de groupe dans un canal qui expiraient trop rapidement.

Correction de l'effet sonore de l'Appel de flûte qui se coupait avant la fin.

Correction de l'affichage du grade de Potentiel acquis qui ne se mettait pas à jour après avoir séparé l'Entraînement et le Potentiel acquis d'un Aniimo dans l'Échange d'Aniimo.

Correction d'un problème qui empêchait parfois la pastille de notification du chat de disparaître. Foyer Correction d'un problème dans « Rassemblement nocturne » qui empêchait de changer de quête lorsqu'aucune quête ne pouvait être acceptée.

Correction des évaluations de qualité incorrectes pour certains objets du Foyer.

Correction d'une limite de charge qui n'était pas appliquée lors de l'utilisation d'Ensembles dans un Parc.

Correction de l'arrière-plan de la notification qui apparaît lorsque les cultures mutent.

Correction d'un problème où la recherche de meubles pouvait déclencher par erreur le filtre de mots.

Correction de la pastille de notification de récompense qui n'apparaissait pas dans l'Index du Foyer après avoir collecté un ensemble complet de meubles. Corrections sur console Correction d'un écran noir prolongé lors de l'ouverture de l'interface du camping-car au Foyer sur PS5 et Xbox.

Correction du gel des vidéos qui ne parvenaient pas à se lire après le retour à l'écran de connexion sur PS5.

Correction des saccades lors de l'ouverture de l'Entrepôt ou de l'exécution d'actions groupées au Foyer sur PS5 et Xbox.

Correction des saccades lors du tri des Aniimo dans la Gestion des Aniimo sur PS5 et Xbox.

Correction des saccades lors de la libération d'Aniimo sur PS5 et Xbox.

Correction des chutes de fréquence d'images et de l'affichage incorrect des effets d'éclairs dans Course Aniimo sur PS5 et Xbox. Corrections sur mobile Correction des saccades et des chutes de fréquence d'images dans certaines situations sur le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Correction de la disparition de la végétation près de l'Infergon Alpha sur certains appareils.

Correction de la fumée de course qui ne masquait pas la vision sur certains appareils.

Correction des redémarrages inattendus du client de jeu lors du téléchargement en arrière-plan sur certains appareils Android.