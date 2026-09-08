Aniimo est-il un free-to-play (gratuit) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2026 à 18h06
Le lancement mondial d'Aniimo approche à grands pas. Si vous vous demandez combien coûte le nouveau jeu de capture de créatures développé par Pawprint Studio, voici tout ce qu'il faut savoir sur son modèle économique, ses précommandes et ses microtransactions.
Aniimo est-il un free-to-play (gratuit) ?

Attendu ce mois-ci sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et mobile, PUBG suscite un fort engouement chez les amateurs du genre. Pour vous aider à préparer votre venue sur le jeu, ce guide récapitule les détails essentiels concernant son tarif et les bonus de précommande disponibles.

Aniimo est-il un jeu free-to-play ?

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Commençons par la bonne nouvelle. Oui, Aniimo est un jeu entièrement gratuit (free-to-play). Aucun achat n'est requis pour télécharger le titre et profiter de l'expérience globale sur l'ensemble des plateformes supportées. Tout le monde aura l'occasion d'y jouer, sans dépenser le moindre sou.

Afin de rassurer la communauté, Pawprint Studio a précisé que le cœur du jeu repose sur une formule accessible à tous sans barrière payante liée à des microtransactions. À la suite des retours des joueurs lors des phases de test, les mécaniques de gacha ont été totalement supprimées. Le contenu qui était auparavant verrouillé derrière ce système s'obtient désormais naturellement à travers l'exploration et la progression en jeu.

Les éditions de précommande et leurs récompenses

Bien que le jeu de base soit gratuit, deux packs de précommande optionnels sont proposés aux joueurs souhaitant obtenir des cosmétiques exclusifs, accélérer leur progression ou soutenir le studio, qui comptera sur ces packs pour engranger de l'argent, bien que le jeu intègre également des microtransactions optionnelles en boutique.

Voici le détail des tarifs et des bonus inclus dans chaque édition :

  • Édition Avancée (9,99 €) : Contient un ensemble de bonus de départ pour faciliter vos premières heures de jeu et débloquer des options de personnalisation.
  • Édition Collector (19,99 €) : L'option la plus complète, incluant l'intégralité des récompenses de l'Édition Avancée accompagnées d'éléments cosmétiques exclusifs supplémentaires.

Miniature vidéo

L'achat de ces éditions reste strictement facultatif puisque la totalité de l'aventure Aniimo demeure accessible sans débourser le moindre centime.

Notez que s'il est possible de précommander sur PS5 et Xbox Series, via les boutiques respectives, les précommandes ne sont pas encore disponibles sur PC, via Steam. Mais les packs de démarrages devraient être disponibles le jour du lancement, soit le 16 septembre 2026. Notez que la version mobile sera disponible une semaine plus tard, le 23 septembre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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