Among Us débarque sur Nintendo Switch

Il y a des nouvelles qu'on attend, et d'autres qui arrivent sans crier gare. C'est notamment le cas de l'annonce d', qui n'était attendue par personne, si ce n'est les joueurs qui espéraient un tel portage.C'est via un petit Nintendo Direct, mettant en avant les jeux indépendants, que nous avons appris la nouvelle : le jeu qui a séduit de nombreux joueurs ces derniers mois arrive sur une nouvelle plateforme, après le PC et les appareils iOS et Android. Encore mieux, la patience avant de pouvoir le découvrir ne sera pas longue, puisqueBien évidemment, le cross-play sera de la partie pour jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme. Il faut cependant se connecter au compte Nintendo et être en possession d'un abonnement pour profiter de l'expérience, Among Us étant un jeu totalement multijoueur.Pour rappel, le système du jeu est relativement simple :. Les crewmates devront faire attention aux imposteurs, mais aussi réaliser quelques tâches pour sortir vivant et remporter la partie. Des réunions sont organisées lorsqu'un corps est découvert ou que des joueurs sont soupçonnés, pour trouver les imposteurs, donnant parfois lieu à des débats engagés.Une bonne nouvelle donc, à quelques semaines de l'arrivée d'une quatrième carte . Si vous êtes un nouveau joueur, n'hésitez pas à consulter les plans des cartes déjà présentes pour ne pas être perdu.