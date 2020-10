Among Us : Le premier concept art partagé

By the way, this is literally the only concept art of coming up with the crewmate design. We settled pretty fast. pic.twitter.com/D4n6wuveDC — Puff (@PuffballsUnited) October 7, 2020

a connu un succès critique et commercial que deux ans après sa sortie, notamment grâce aux créateurs de contenu qui ont permis sa mise en avant tardive, via YouTube et Twitch, donnant l'opportunité à de nombreux joueurs de découvrir le jeu. Son faible prix de vente ajouté à un gameplay sans prise de tête l'ont directement propulsé parmi les jeux les plus joués sur Steam.Même si depuis quelques jours l'engouement semble redescendre, les joueurs devraient être de retour lorsque la mise à jour majeure, annoncée il y a peu, sera publiée . En attendant, « Puff » le co-fondateur et PDG d'InnerSloth, a partagé sur son compte Twitter l', concernant le crewmate, le joueur « gentil », en opposition à l'imposteur qui doit saboter le vaisseau, mais aussi tuer ces fameux crewmates.Nous pouvons y voir plusieurs modèles, dont celui retenu par les développeurs, tous étant relativement simples. L'idée pour l'équipe d'InnerSloth était effectivement deSi vous n'avez pas encore découvert l'univers d', sachez qu'il est disponible sur Steam pour la somme de 3,99 €. Il est également possible d'y jouer gratuitement via mobiles