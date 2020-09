Télécharger et jouer gratuitement à Among Us sur iOS

Among Us cartonne depuis maintenant quelques semaines sur Twitch et YouTube, notamment grâce de célèbres créateurs de contenu, mais saviez-vous que le titre était à la base uniquementavant d'arriver sur Steam, pour 3,99 €, en août 2018 ?Le jeu d'ambiance multijoueur en ligne, développé et édité par le studio indépendant InnerSloth, propose une expérience unique à ces joueurs, ces derniers devant incarner un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial, certains étant des imposteurs que les autres participants devront identifier et éliminer tout en ayant à charge diverses tâches techniques permettant la survie du groupe. Rendu populaire que très récemment, nombreux sont ceux à vouloir s'essayer au jeu afin de partager d'agréables moments avec leurs amis en passant par Steam, où le titre est disponible contre quelques euros, ou bien par le biais des supports mobilessur lesquelsAfin dedans les meilleures conditions, vous devrez être l'heureux propriétaire d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod Touch avec iOS 10.0 ou une version ultérieure installée. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur l'App Store afin de télécharger et installer Among Us gratuitement.Bien entendu, vous devrez être en possession d'un. La plupart des appareils tournant sur la version 4.4 ou une version ultérieure d'Android seront en capacité de vous faire évoluer sans aucun souci dans le fameux vaisseau spatial.Si votre appareil remplit les conditions suscitées, il ne vous restera plus qu'à vous rendre sur le Google Play afin d'y télécharger et installer Among Us.