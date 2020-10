Among Us : La prochaine mise à jour permettra de rendre les votes anonymes et améliore l'accessibilité

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous avons appris il y a peu que Among Us 2 avait été annulé, pour que les développeurs puissent se concentrer sur des ajouts d'Among Us , suite à son succès tardif. De ce fait, plusieurs nouveautés sont attendues sur le court et moyen terme. D'ici quelques semaines voire quelques mois, les joueurs pourront profiter d'un nouveau niveau, mais en attendant,Ainsi, grâce à la version bêta du jeu, certains utilisateurs (via Attack of the Fanboy ) ont pu lister les choses qui arriveront très rapidement dans la version live d'Among Us. Premièrement,, de façon à ce que personne ne sache qui a voté pour qui. Nous pourrons également choisir quand faire apparaître la barre des tâches, avec les choix « Toujours », « Réunion » et « Jamais ». Finalement, l'accessibilité sera améliorée, notamment pour les joueurs daltoniens, puisque les fils ont été légèrement modifiés, avec une forme différente pour les aider à différencier les couleurs.De petits changements en somme, mais qui permettront de rendre certains aspects plus difficiles et les discussions plus intéressantes. Aucune date de sortie n'a été donnée, ni de patch note officiel communiqué,. Si vous souhaitez les découvrir dès maintenant, ou profitez en avance des prochains ajouts, vous pouvez installer très simplement la version bêta, comme nous vous l'expliquons dans cet article