Comment avoir la version bêta d'Among Us ?

Dans la bibliothèque Steam, faire clic droit que Among Us.

Cliquer sur « Propriétés ».

Aller dans « Bêtas ».

Par défaut, la mention « AUCUN - Ne participer à aucun test bêta » sera activée. Cliquez sur la fenêtre pour mettre « public-beta - »

La bêta d'Among Us s'ajoutera, et vous n'aurez qu'à la télécharger pour y participer.

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si le jeu d'Innersloth est sorti il y a plus de deux ans, ce n'est que depuis la fin de l'été 2020 que sa popularité a explosé, voyant débarquer des centaines de milliers de nouveaux joueurs. À l'instar de nombreux autres jeux multijoueur, tels que PUBG, Rainbow Six: Siege ou encore League of Legends,. Néanmoins, cette dernière n'est pas forcément facile d'accès, surtout pour celles et ceux n'ayant pas l'habitude de ce genre de fonctionnalités.Ici, il ne faudra pas chercher directement un serveur de test, puisqu'il faudra faire un clic droit sur le jeu et suivre quelques étapes. De ce fait, nous vous avons résumé la marche à suivre simplement ci-dessous, avec quelques captures d'écran pour vous aider, si jamais vous êtes perdus.Notez que vous ne pouvez pas posséder les deux en même temps, mais ce n'est pas un problème puisque le téléchargement de l'une ou l'autre des versions se fait en quelques secondes.Vous pourrez donc, dès maintenant, avoir un aperçu des nouveautés qui arriveront dans. Pour passer en version normale, dite live, vous n'aurez qu'à faire la même manipulation, en remettant « AUCUN - Ne participer à aucun test bêta ».est, pour rappel, disponible sur PC et mobiles via iOS et Android. Si vous êtes l'un des nombreux joueurs et que vous souhaitez augmenter votre inventaire de cosmétiques, vous pouvez récupérer, simplement, les skins de Noël et Halloween