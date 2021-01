Among Us : InnerSloth dévoile un élément de la carte Airship

you've heard of being betrayed by your friends



when the airship map drops get ready for: being betrayed by one (1) moving platform pic.twitter.com/FHYiwa0kQU — Among Us (@AmongUsGame) January 13, 2021

Alors que le titre d'est devenu le jeu mobile le plus téléchargé de l'année 2020 , les joueurs s'impatientent malgré tout quant à l'arrivée de la nouvelle carte jouable d'. De ce fait,, et notamment de Twitter, afin dequi pourrait s'avérer très utile durant les parties d'Among Us.. Cependant, elle pourra malheureusement se montrer parfois très désavantageuse selon la situation dans laquelle se trouveront ces derniers, les empêchant ainsi d'accéder à un autre point se trouvant juste en face.Un autre élément est à relever, celui-ci concerne cette fois-ciElles semblent en effet avoir la faculté d'être déplacées selon les besoins des joueurs, mais cela reste à confirmer.À l'heure actuelle,dans Among Us