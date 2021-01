Among Us est le jeu mobile le plus téléchargé de 2020

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Le titre d'établit plusieurs records depuis quelques semaines. En plus d'être le jeu le plus télécharge du Nintendo eShop depuis sa sortie,s'inscrit désormais comme étantCette information nous provient des données récupérées par le site Apptopia , ce dernier récoltant les statistiques des applications les plus téléchargées, que ce soit sur Android ou iOS.D'après son classement, dans la catégorie des, nous retrouvons doncavec pas moins de. Parmi ce chiffre colossal,Concernant les autres titres, nous retrouvonsSi vous ne connaissez pas, son principe est assez simple. Deux équipes se retrouvent dans un vaisseau spatial avec d'un côté les crewmates et de l'autre les imposteurs. Jouable de 4 à 10 joueurs, les crewmates ont des tâches à effectuer afin de remettre le vaisseau sur pied tandis que les imposteurs doivent saboter le travail effectué et surtout, tuer l'équipage. Among Us est disponible sur PC, Nintendo Switch, Android et iOS. Il arrivera en 2021 sur les consoles Xbox