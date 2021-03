Among Us : Heure de sortie de la carte Airship

Heure de sortie Airship Among Us

during the work day for us!! we don't wanna be fixing bugs at midnight — Among Us March 31 (TOMORROW?!) - The Airship (@AmongUsGame) March 30, 2021

Depuis la fin de l'année 2020,. Il s'agit de la nouvelle carte, la quatrième du jeu, qui est plus grande que toutes les autres, avec des fonctionnalités inédites, telles que les échelles ou plateformes mobiles pour se déplacer. De nouvelles tâches seront aussi introduites, tout comme la possibilité de choisir où spawner en début de manche.En bref,pourrait très vite devenir populaire et ne manquera pas d'apporter un regain d'intérêt à, qui a vu son nombre de joueurs diminuer ces derniers temps. Annoncée pour arriver ce 31 mars, aucune heure de sortie n'a été partagée. Mais il semblerait que la carte arrive en fin de journée.Habituellement, Innersloth avait l'habitude de déployer ses correctifs en début de journée en Europe, mais avec cette mise à jour plus importante, les développeurs la publieront plus tard.En effet, le studio a expliqué sur Twitter qu'elle serait implantée durant « la journée de travail pour nous » c'est-à-dire entre 9 heures et 18 heures, en général, afin de corriger rapidement les potentiels problèmes. Toutefois, les développeurs étant basés à Redmond, dans l'État de Washington, le décalage horaire est assez important (9h), ce qui signifie que, si tant est qu'ils la déploient dès le petit matin.Il va donc falloir patienter encore quelques heures avant de découvrir cette nouvelle carte sur Among Us , qui sera jouable après une petite maintenance des serveurs, sauf si les développeurs rencontrent de gros problèmes. Nous vous communiquerons le patch notes complet dès lors qu'il sera disponible. En attendant, vous pouvez toujours découvrir le nouveau pack de skins