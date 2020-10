Among Us est également très populaire sur... Pornhub

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Among Us est très populaire depuis le mois de septembre, même si sa sortie a eu lieu en 2018. En tête des jeux les plus joués sur Steam, mais aussi parmi les jeux les plus regardés sur Twitch,En effet, comme révélé par Pornhub Insights , qui recense les statistiques les plus insolites du site pornographique, les recherches ont explosé à partir du début du mois de septembre, pour dépasser les 100 000 le 7 de ce mois. Toutefois, ces utilisateurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin,. Au total, nous apprenons que durant le mois de septembre,, rien que ça.Ce n'est pas la première fois qu'un jeu vidéo se révèle être populaire sur ce genre de site, puisque Overwatch, Minecraft ou encore Fortnite sont parfois très recherchés , néanmoins, dans le cas d'Among Us, cela reste assez énigmatique, même si le jeu est tapé environ 115 00 fois par jour dans le moteur de recherche du site pour adulte.Pour rappel, les joueurs vont pouvoir accueillir, d'ici peu de temps,. Plus d'informations sont à retrouver ici