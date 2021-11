Among Us collabore avec LoL à l'occasion de la sortie d'Arcane

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Depuis quelques jours,, afin d'apporter l'univers de League of Legends dans leurs jeux. Le but est simple : promouvoir la sortie d'Arcane, une série animée disponible en exclusivité sur Netflix depuis ce 7 novembre. Naturellement, les jeux de Riot Games vont profiter de cette collaboration, mais ce ne sont pas les seuls, puisque PUBG Mobile et Fortnite , par exemple, accueilleront une série de skins durant ce mois de novembre.Un autre jeu, dans un tout au registre, mais autant populaire, va lui aussi recevoir des skins ou des éléments de LoL.. Malheureusement, les détails de ce partenariat n'ont pas encore été dévoilés, mais il est fort probable que des skins soient de la partie. Nous en saurons plus très vite. Sachant qu'un live spécial sera dédié aux nouveautés ce 9 novembre dans la soirée, des informations devraient être dévoilées à ce moment.En attendant, nous rappelons que(plus d'informations ici ). Une cinquième carte est également en préparation, sans plus de détail.reste disponible sur PC, Nintendo Switch et mobiles. Sa sortie sur PlayStation et Xbox est programmée pour le 14 décembre.