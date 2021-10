Among Us présente le Shapeshifter, son nouveau rôle

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Même si le studio derrière Among Us est relativement discret ces dernières semaines,. Celle-ci proposera une nouvelle carte, de nouveaux modes, mais aussi des rôles inédits pour diversifier l'expérience.Comme présenté sur le site officiel , il aura la capacité de prendre l'apparence de n'importe quel autre joueur, afin de semer le trouble au sein de l'équipage. Il sera libre de choisir quel crewmates, ou imposteur, il veut imiter, mais cette transformation n'est qu'éphémère et laisse des traces derrière elle....Concernant les réglages, vous pourrez sélectionner la probabilité qu'un Shapeshifter soit intégré dans la partie, combien de temps la métamorphose peut durer ou encore si oui ou non des traces sont laissées lors de cette transformation. Vous pouvez avoir un aperçu du Shapeshifter ci-dessous.Concernant sa date d'arrivée et les autres rôles, aucune information n'a été donnée. Innersloth se laisse le temps de travailler sur tous les aspects de la mise à jour avant de nous annoncer une date. Toutefois, avec la sortie d'Among Us sur PlayStation et Xbox en décembre , nous pourrions avoir des informations plus précises à ce moment-là.