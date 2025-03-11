Age of Empires IV va avoir droit à un DLC chevaleresque

Age of Empires 4 s'enrichit d'une extension massive avec la dynastie Jin

Le prochain chapitre d'Age of Empires 4 vous plonge au cœur de la Chine impériale. Avec l'extension L'Héritage de Yue Fei, préparez-vous à affronter la redoutable dynastie Jin avant de pouvoir en prendre le contrôle. Une campagne épique axée sur la survie vous attend en mai 2026.