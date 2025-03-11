Age of Empires IV va avoir droit à un DLC chevaleresque

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2025 à 10h22
Entre la Croix des Templiers et la Rose rouge de Lancastre, la bataille va faire rage dans le tout nouveau DLC d'Age of Empire IV: Knights of Cross and Rose.
Age of Empires IV va avoir droit à un DLC chevaleresque
Depuis son lancement en octobre 2021, Age of Empires IV a déjà eu droit à un DLC : The Sultans Ascend. Ce dernier proposait une campagne inédite au Moyen-Orient et la possibilité d'incarner deux nouvelles civilisations : les Japonais et les Byzantins. Mais en 2025, la mythique saga de stratégie propose à ses joueurs de remonter le temps avec deux DLC inédits.

Le premier de ces deux contenus additionnels vient d'être annoncé et il va vous plonger au cœur de croisades épiques entre deux ordres majeurs du Moyen Âge.

Missions inédites et nouvelles cartes au programme du DLC d'Age of Empires IV

Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose propose pour la première fois de la série des variantes de civilisations existantes. Découvrez une toute nouvelle manière de jouer les Français et les Anglais en incarnant, grâce à ce contenu additionnel, les Templiers et les chevaliers de la Rose rouge de Lancastre. Plus qu'une différence visuelle, ces civilisations possèdent chacune des mécanismes de combat et de stratégie inédits, offrant une nouvelle vision de ces conquérants. 

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Mais les variantes de civilisations ne sont pas la seule nouveauté amenée par Knights of Cross and Rose. Un nouveau mode de jeu solo va faire ses débuts : Batailles historiques. Prenant la forme de 4 missions différentes, ces batailles vont mettre à l'épreuve votre sens de la stratégie en vous permettant de revivre certains des conflits les plus marquants de l'Histoire, comme la bataille de Montgisard.

Mais attention : votre expérience sera notée via un système de médailles. Vous devrez donc optimiser votre stratégie et miser davantage sur l'exploration pour poser des pièges, trouver des secrets et renverser le cours du combat pour l'emporter. Pour les plus téméraires, le mode Conquérant pourra être débloqué, afin de donner un défi supplémentaire à relever.

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Enfin, le premier DLC de 2025 d'Age of Empires IV ajoutera 10 nouvelles cartes au jeu, utilisables dans le mode multijoueur ou dans le mode Escarmouche. Knights of Cross and Rose sera disponible dans le courant du printemps 2025, sans date précise pour le moment. Si vous ne possédez pas encore Age of Empires IV, mais que vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes : 
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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