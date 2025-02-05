Age of Empires IV va s'offrir deux DLC en 2025

World's Edge a, récemment, annoncé qu'Age of Empires IV va avoir le droit à deux DLC en cette année 2025.

Une double dose de contenu additionnel pour Age of Empires IV en 2025

Non seulement nous modifions le gameplay stratégique avec ces variantes, mais nous passons également du temps sur les détails : nous introduisons un grand nombre de nouvelles unités et de nouveaux bâtiments et, dans certains cas, nous mettrons à jour les visuels généraux de nombreuses unités et bâtiments partagés afin d'améliorer la lisibilité et d'assurer que votre expérience soit fraîche ! En plus d'adapter le concept de civilisation variante, nous explorons également des modes de jeu uniques dans les deux DLC [de] 2025 qui se concentrent sur des expériences plus courtes et répétables. Ces modes vous encourageront à essayer de nouveaux styles de jeu tout en vous permettant d'adapter vos compétences et de tester vos capacités au fil du temps.





Armor up and rally your forces!



From DLC announcements to special events, you won't want to miss this big news! Dive into what 2025 has in store for Age of Empires and Age of Mythology: Retold.



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Édition Standard → 32,19 € au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction.

→ au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction. Édition Deluxe → 17,12 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction.

Les joueurs et les joueuses d'seront, très certainement, ravis d'apprendre que de nouveaux contenus additionnels arrivent sur le RTS. Les développeurs de chez World's Edge ont indiqué queEn effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, World's Edge a annoncé que. Selon les informations partagées, ledit studio a prévu de développer des concepts précédents introduits, notamment les civilisations variantes, et d'introduire des modes de jeu uniques, via ces deux contenus additionnels d'World's Edge a, par ailleurs, indiqué que. Celui-ci apportera « de nouvelles expériences de jeu à la communauté d'Age IV, en permettant aux joueurs de diriger deux armées célèbres inspirées de l'histoire et en offrant un mode solo qui mettra à l'épreuve même les stratèges les plus habiles ». Aucune date de sortie précise n'a, pour le moment, été dévoilée.Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, et ce, selon diverses éditions :