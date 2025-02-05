Age of Empires IV va s'offrir deux DLC en 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2025 à 14h47
World's Edge a, récemment, annoncé qu'Age of Empires IV va avoir le droit à deux DLC en cette année 2025.
Age of Empires IV va s'offrir deux DLC en 2025
Les joueurs et les joueuses d'Age of Empires IV seront, très certainement, ravis d'apprendre que de nouveaux contenus additionnels arrivent sur le RTS. Les développeurs de chez World's Edge ont indiqué que deux DLC vont se rendre disponibles, au cours de cette année 2025, sur Age of Empires IV.

Une double dose de contenu additionnel pour Age of Empires IV en 2025

En effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, World's Edge a annoncé que 2025 marquera l'arrivée de deux DLC sur Age of Empires IV. Selon les informations partagées, ledit studio a prévu de développer des concepts précédents introduits, notamment les civilisations variantes, et d'introduire des modes de jeu uniques, via ces deux contenus additionnels d'Age of Empires IV
Non seulement nous modifions le gameplay stratégique avec ces variantes, mais nous passons également du temps sur les détails : nous introduisons un grand nombre de nouvelles unités et de nouveaux bâtiments et, dans certains cas, nous mettrons à jour les visuels généraux de nombreuses unités et bâtiments partagés afin d'améliorer la lisibilité et d'assurer que votre expérience soit fraîche ! En plus d'adapter le concept de civilisation variante, nous explorons également des modes de jeu uniques dans les deux DLC [de] 2025 qui se concentrent sur des expériences plus courtes et répétables. Ces modes vous encourageront à essayer de nouveaux styles de jeu tout en vous permettant d'adapter vos compétences et de tester vos capacités au fil du temps.
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World's Edge a, par ailleurs, indiqué que le premier DLC d'Age of Empires IV, baptisé « Knights of Cross and Rose », doit sortir au cours de ce printemps 2025. Celui-ci apportera « de nouvelles expériences de jeu à la communauté d'Age IV, en permettant aux joueurs de diriger deux armées célèbres inspirées de l'histoire et en offrant un mode solo qui mettra à l'épreuve même les stratèges les plus habiles ». Aucune date de sortie précise n'a, pour le moment, été dévoilée. 
Rappelons, pour conclure, qu'Age of Empires IV est disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, et ce, selon diverses éditions : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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