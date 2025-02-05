Age of Empires IV va s'offrir deux DLC en 2025

Age of Empires 4 : Tier list des meilleures civilisations (Septembre 2026)
Retrouvez la tier list des meilleures civilisations d'Age of Empires 4, pour vous donner quelques idées avec qui commencer une partie.
Non seulement nous modifions le gameplay stratégique avec ces variantes, mais nous passons également du temps sur les détails : nous introduisons un grand nombre de nouvelles unités et de nouveaux bâtiments et, dans certains cas, nous mettrons à jour les visuels généraux de nombreuses unités et bâtiments partagés afin d'améliorer la lisibilité et d'assurer que votre expérience soit fraîche ! En plus d'adapter le concept de civilisation variante, nous explorons également des modes de jeu uniques dans les deux DLC [de] 2025 qui se concentrent sur des expériences plus courtes et répétables. Ces modes vous encourageront à essayer de nouveaux styles de jeu tout en vous permettant d'adapter vos compétences et de tester vos capacités au fil du temps.
Rappelons, pour conclure, qu'Age of Empires IV est disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, et ce, selon diverses éditions :
Armor up and rally your forces!— Age of Empires (@AgeOfEmpires) February 4, 2025
From DLC announcements to special events, you won't want to miss this big news! Dive into what 2025 has in store for Age of Empires and Age of Mythology: Retold.
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