Age of Empires IV détaille sa mise à jour de janvier (version 10257)

La mise à jour du 17 novembre 2021 d'Age of Empires IV est disponible, et devrait plaire à la communauté. Une multitude de petits changements, pouvant avoir un impact important, ont en effet été appliqués. Que ce soit pour les civilisations ou le matchmaking, l'expérience sera normalement améliorée, afin d'avoir un meilleur résultat, et ce en cours de partie ou, justement, pour en trouver une, dans le cas d'un affrontement multijoueur.Au niveau du matchmaking, les développeurs ont apporté des améliorations. Après avoir examiné le problème, et constaté que certains joueurs pouvaient perdre plusieurs minutes avant de trouver un adversaire d'un niveau similaire, plusieurs ajustements ont été apportés, pour que la recherche soit moins longue. Espérons que cela n'apporte cependant pas trop de déséquilibre entre les joueurs, ou qu'un ping élevé ne vienne pas gâcher l'expérience.Au niveau du gameplay, plusieurs changements ont été effectués. Les Scouts sont maintenant 35 % moins rapides lorsqu'ils transportent des carcasses d'animaux, alors que les moines guerriers pour les Rus perdent 25 % de leur vitesse s'ils transportent les reliques. Le but est de rendre les éclaireurs moins puissants. De leur côté, les cavaliers de niveau II à IV auront un point d'armure de plus par niveau, pour que l'écart avec les archers soit moins important.Pour le reste, nous pouvons mentionner pêle-mêle le fait que les Mongols auront 50 unités de bois en moins au début de la partie, alors que le coût pour un avant-poste passe de 70 à 100 bois. Les Chinois sont également concernés par quelques modifications, notamment pour la création de lanciers, qui vous demandera plus de nourriture (120, contre 80 avant), alors que le bonus contre les unités à distance est supprimé. Vous pouvez retrouver tous les détails du patch notes ici. Naturellement, ces changements devraient impacter notre tier list des meilleures civilisations d'Age of Empires IV.