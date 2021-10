Age of Empires IV : Tout savoir des civilisations

Les civilisations d'Age of Empires IV

Les Anglais Période → 850 - 1550 de notre ère Une infanterie primitive exceptionnelle donne un élan puissant aux Anglais soutenu par une production alimentaire fiable issue des champs. Difficulté → ★ Plus d'infos sur la civilisation des Anglais ➜

Les Chinois Période → 907 - 1644 de notre ère Les Chinois peuvent déplacer leur attention à travers les âges en déployant de nombreuses unités et en les construisant rapidement. Les ennemis doivent continuellement s'adapter s'ils veulent rester dans la course. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur la civilisation des Chinois ➜

Les Français Période → 840 - 1559 de notre ère Les Français déploient de puissantes unités de cavalerie et peuvent augmenter la production dans leurs fortifications. Les ennemis doivent être prêts à resister aux charges de chevaliers royaux puissants et d'autres unités en armure. Difficulté → ★ Plus d'infos sur la civilisation des Français ➜

Saint-Empire romain Période → 936 - 1517 de notre ère Les prélats renforcent l'économie du Saint-Empire romain, tandis que de puissantes unités d'infanterie forment le noyau de son armée. Les ennemis doivent faire face à un adversaire capable de se remettre rapidement de ses attaques et de déployer de fortes contre-attaques. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur la civilisation Saint-Empire romain ➜

Les Mongols Période → 1000 - 1500 de notre ère Experts en mobilité et en combat à cheval, les Mongols peuvent facilement déplacer leurs camps. Ils tirent des avantages économiques de leur installation à proximité des affleurements de pierres et des descentes dans le bâtiments ennemis. Les ennemis doivent faire face à des attaques de cavalerie dès le début de la partie. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur la civilisation des Mongols ➜

Les Rus' Période → 882 - 1547 de notre ère Les Rus' tirent un grand avantage de la campagne. Ils sont capables de collecter plus facilement les ressources issues de la chasse et de la sylviculture, puis de déployer de puissantes unités de combat. Les ennemis devront faire face très tôt à de solides fortifications et à une économie diversifiée qui ne sera pas facilement ébranlée. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur la civilisation des Rus' ➜

Sultanat de Delhi Période → 879 - 1526 de notre ère Le Sultanat de Delhi garde une longueur d'avance sur ses ennemis grâce à de grands réseaux d'érudits. Pleinement conscient de son rôle, il déploie le redoutable éléphant de guerre et piétine tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur la civilisation Sultanat de Delhi ➜

Dynastie des Abbassides Période → 750 - 1517 de notre ère La dynastie abbasside poursuit un âge d'or florissant en concentrant les structures de la maison de la sagesse, lui permettant de débloquer des avantages économiques considérables. La maison de la sagesse permet également de progresser au travers des âges et donne accès à des technologies avancées. Les unités abbassides avec des chameaux sont idéales pour contrer la cavalerie ennemie. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur la civilisation Dynastie des Abbassides ➜

Lors du lancement d', en octobre 2021, Word's Edge a rendu jouables pas moins de huit civilisations. Ces dernières ont toutes des spécificités, mais aussi un lien avec l'Histoire, bien évidemment. Toutefois, les différents bonus peuvent rendre votre partie plus ou moins facile, notamment avec les bâtiments que vous pourrez débloquer lors des premières heures de jeu. En effet, que vous preniez les Anglais ou les Rus', vous n'aurez pas la même progression, ce qui permet également une certaine rejouabilité.Le choix impact donc directement la difficulté du jeu, les premières civilisations étant plus faciles à prendre en main que les dernières, destinées aux joueurs ayant une certaine expérience avec les jeux de stratégie et surtout la licence. Si vous ne savez pas laquelle choisir et surtout les bonus et différentes informations à savoir, voici les détails des différentes