Age of Empires IV détaille sa mise à jour d'hiver et nerf les Français

World's Edge a annoncé, il y a quelques jours, sa roadmap, tout du moins la première partie, avec en premier lieu la mise à jour d'hiver, qui sera la première majeure et de « contenu » avec l'ajout de petites choses. D'ores et déjà disponible, cette mise à jour vise surtout à corriger les problèmes qui ont été remontés depuis la sortie du jeu, mais aussi apporter quelques équilibrages, que ce soit pour des unités ou des civilisations.Commençons par l'un des plus gros morceaux, avec, qui était, jusqu'à maintenant, l'une des plus faciles à prendre en main. Ainsi, à la suite de cette mise à jour,. La cavalerie, qui était capable de se soigner à partir d'un certain moment, subira également davantage de dégâts de la part des lanciers. Pour le reste des civilisations, aucun changement majeur n'est à noter, mais la Chine devrait être un peu plus intéressante, avec de nombreux coûts réduits, alors que la sainteté ne sera plus disponible avant l'âge féodal pour le Sultanat de Delhi. Ces changements impacteront, sans aucun doute, la tier list d'Age of Empires 4 Côté nouveautés, ou améliorations,, alors que consulter la mini-carte à la fin de la partie sera maintenant quelque chose de plus ergonomique. La mini-carte en elle-même est également améliorée, avec la taille des icônes réduite, et certaines couleurs modifiées, pour comprendre plus rapidement les informations.Enfin, de nombreuses corrections ont été appliquées, que vous pouvez retrouver dans le patch notes (en anglais). Rappelons qu'une autre mise à jour majeure arrivera au printemps, mais que du contenu sera implanté un peu plus tard. Vous pouvez retrouver les détails de la roadmap ici est disponible sur Steam et via le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :