Age of Empires 4 : Les saisons 2 et 3 révèlent une partie de leur contenu

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2021,est le plus gros succès de la franchise, malgré quelques fonctionnalités importantes absentes. Mais World's Edge avait prévenu,. Après une saison 1 qui a permis d'introduire, entre autres, les ranked, les développeurs viennent de dévoiler, qui arriveront ces prochains mois.Du côté de la saison 2, prévue pour le mois de juillet, les joueurs pourront, par exemple,, permettant d'accéder rapidement aux cartes sur lesquelles ils jouent le plus. Une nouvelle carte sera également implantée. Une autre fonctionnalité demandée fera son arrivée, celle de choisir sa couleur préférée. Il sera également possible de personnaliser totalement vos raccourcis.Pour ce qui est de la saison 3, les détails sont plus maigres, mais nous aurons le droit à diverses améliorations pour le mode ranked, mais aussi l'arrivée tant attendue des cheats, avec, selon les mots des développeurs, « des nouveautés, qu’elles soient pratiques ou juste amusantes ».En plus de tout cela, de nombreux ajustements et corrections de problèmes seront appliqués aux lancements de ces saisons, mais aussi quelques surprises, que les développeurs n'ont pas encore dévoilées. Nous en saurons plus dès le mois de juillet, lors de l'arrivée de la saison 2.est pour rappel disponible depuis le mois d'octobre 2021, sur PC. Mais une sortie sur Xbox pourrait voir le jour, puisque des tests pour un portage sont en cours . Sinon, nous vous avons concocté une tier list des meilleures civilisations , pour ne pas être perdu. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :