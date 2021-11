Les différentes victoires en escarmouche dans AoF 4

Détruire les monuments ennemis

Contrôler les lieux sacrés

Posséder une merveille

Leset sont naturellement de retour dans ce quatrième opus majeur. Ce mode, très apprécié des joueurs, permet de mener, de A à Z, votre civilisation à la victoire. Naturellement, tout ne sera pas aisé, surtout si vous êtes un novice ou que vous n'avez pu l'habitude avec le RTS.Dans ce mode, vous allez effectivement commencer avec rien, quelques villageois, et devrez alors bâtir un véritable empire pour valider quelques objectifs., que nous vous détaillons ci-dessous, puisque l'explication en jeu n'est pas forcément poussée pour celles et ceux qui découvrent. Notez que la difficulté du modevarie également selon la civilisation que vous avez choisie lors du lancement de la partie.La première option, qui est probablement la plus simple sur le papier,. Il s'agit de tous les bâtiments construits permettant de passer d'un niveau à l'autre, et le forum, souvent au centre du village. Vous n'avez pas besoin de détruire les habitations pour obtenir cette victoire.Lorsque vous allez commencer la partie,. Lors de vos différentes explorations, vous finirez, normalement, par les découvrir. Au nombre de trois, il faudra tous les contrôler et les garder pendant 10 minutes pour signer la victoire. Les défendre vous demandera de grands efforts, mais la récompense en or est on ne peut plus intéressante.Pour contrôler un lieu sacré, il vous suffit d'avoir un moine, que nous débloquons à partir du niveau III.La façon la plus dure de gagner une escarmouche., étant donné que leur coût est assez élevé, 3 000 unités de chaque ressource et demandent également 10 minutes pour être mises sur pied. Cela veut donc dire que vous allez devoir travailler dur pour faire le plein, mais aussi avoir des moyens humains pour la défendre par la suite, étant donné qu'il faudra qu'elle reste debout pendant 15 minutes. Sachant que les ennemis seront informés de son emplacement, la tâche s'annonce difficile pour quiconque n'y est pas préparé...