Age of Empires 4 démarre en fanfare sur Steam, signant le meilleur lancement de la licence

Depuis ce 28 octobre, qui était attendu de longue date. Annoncé en 2017, ce n'est que quatre ans plus tard que nous avons, enfin, pu poser la main sur une version plus poussée de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Détaillées au fil des mois, les nouveautés et mécaniques de jeu améliorées ont séduit une grande partie du public, compte tenu des premiers retours et des statistiques. En effet, outre des critiques très positives et 83 % d'avis positifs sur Steam. Des chiffres encourageants, d'autant qu'il s'agit du meilleur démarrage de la franchise sur la plateforme, bien loin devant la deuxième place détenue par Age of Empires II: Definitive Edition et ses 38 725 utilisateurs simultanés. Naturellement, ces statistiques ne prennent pas en compte les joueurs étant passés par le Xbox Game Pass pour découvrir Age of Empires IV, lesquels doivent également être assez nombreux. Nous devrions avoir un premier aperçu du nombre précis d'utilisateurs dans les jours à venir, si les développeurs souhaitent partager ces détails, ce qui n'est pas toujours le cas.