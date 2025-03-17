Z LAN 2025 : Tout savoir du format, les jeux, les dates...

La compétition organisée par ZeratoR est de retour en 2025, sans grande surprise. Retrouvez toutes les informations sur le format, les nouvelles règles, les jeux et les dates de la Z LAN 2025.
Comme tous les ans ou presque, le créateur de contenu Adrien Nougaret, plus connu sous le pseudonyme de ZeratoR, organise une compétition de taille dans laquelle de nombreux joueurs s'affrontent sur une variété de jeux plus ou moins récents et plus ou moins connus, dans le but de décrocher la première place et les récompenses qui vont avec. De plus en plus suivie, la Z LAN revient en toute logique en 2025 avec quelques nouveautés.
Les premières informations concernant cette nouvelle édition, qui va se dérouler à Montpellier pour la seconde fois de suite, viennent d'être communiquées. Si vous souhaitez tout savoir de la Z LAN 2025
, vous êtes au bon endroit.
Tout savoir de la Z LAN 2025
Le format
Pour le format, les équipes de ZQSD Productions n'ont pas fait dans la folie, en reprenant la plupart des codes des années précédentes. Notez tout de même le retour du format en duo, une première depuis deux ans.
Nous retrouverons 200 participants, comprenant 50 duos de streamers, 49 duos issus des inscriptions, tandis que le dernier émanera des qualifications.
Le tout se déroulera en quatre phases, la première nommée seeding qui verra les duos s'affronter sur deux jeux pour établir un classement provisoire, en deuxième la phase de knockout. Chaque équipe possède trois vies, dans le but de ne garder que les 32 meilleurs duos. Vient enfin la phase de groupe qui placera 8 duos dans 4 groupes, pour ne garder que le meilleur duo de chaque groupe à la fin de cette phase. Le carré final viendra déterminer les deux finalistes, qui s'affronteront ensuite en BO7.
Les deux nouveautés de l'an dernier, le Superviseur et la monnaie, le Pixel, seront toujours de la partie, dans le but de renverser certaines situations.
Enfin, la Z LAN 2025 offrira 52 025 euros au vainqueur
, soit un euro de plus que l'année dernière.
Les jeux
Maintenant que nous avons les règles de base, voici la liste des jeux sur lesquels ces 200 joueurs vont devoir s'affronter.
Nous aurons moins de classiques qu'à l'accoutumée, ce qui pourrait redistribuer les cartes et forcer certains joueurs à sortir de leur zone de confort.
Découvrez la liste des 10 jeux de la Z LAN 2025
, avec comme toujours l'épreuve mystère.
- Mini Royale
- Up Gun
- Warcraft III Reforgered
- Party Animals
- Chained Together
- Speedrunners
- Ultimate Godspeed
- V Rising
- BOAT (Quizz)
- Épreuve Mystère
Les dates et la billetterie
Comme souvent, l'événement se déroulera durant un week-end, en avril cette fois, du 18 au 20 pour être exact
. Seule la phase finale sera ouverte au public, le dimanche 20 avril au Zénith Sud de Montpellier.
La billetterie est d'ailleurs d'ores et déjà ouverte, et si vous souhaitez participer à cette journée qui s'annonce comme toujours mémorable, vous pouvez vous rendre à cette adresse
. Dépêchez-vous, les places partent rapidement.
Concernant la liste des participants, nous ne la découvrions que plus tard, étant donné que les inscriptions viennent seulement d'ouvrir leurs portes.
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