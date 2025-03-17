Z LAN 2025 : Tout savoir du format, les jeux, les dates...



le 17 mars 2025 à 15h47 Publié par Corentin Rimbert le 17 mars 2025 à 15h47

La compétition organisée par ZeratoR est de retour en 2025, sans grande surprise. Retrouvez toutes les informations sur le format, les nouvelles règles, les jeux et les dates de la Z LAN 2025.