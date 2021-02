XPG : Les offres et concours de la Saint Valentin continuent

Histoire de XPG

Concours pour la Saint-Valentin

Suivre le compte Facebook et/ou Instagram de XPG

Poster une photo créative concernant un produit de la marque XPG avec le hashtag #LoveXPG

avec le hashtag Faire passer l'ensemble des informations directement sur la page dédiée au concours et intitulée Fall in Love With XPG.

Dans l’esprit de la Saint-Valentin, XPG cherche à exprimer sa gratitude aux fans de XPG dans le monde entier pour leur soutien continu et leur amour pour XPG. En montrant leur amour pour XPG sur les réseaux sociaux en retour, les fans de XPG auront une chance de gagner de grands prix.



- Evelyn Liu, directeur des ventes chez XPG.

Promotions pour la Saint-Valentin

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Créé parse concentre sur la partie gaming des périphériques PC. Leur but étant de proposer des produits auxainsi quequi veulent êtres. C'est d'ailleurs dans leur ligne de construction puisque XPG s'engage à proposer des périphériques octroyant des performances extrêmes. Tout cela est possible grâce aux efforts de l'entreprise qui prend le tempsavec les utilisateurs sur leurs véritables besoins en termes d'informatique et de performances.Bien que la date soit déjà passée, XPG tend à faire courir son concours sur un mois pour permettre aux retardataires de participer pour pouvoir gagner des lots très intéressants comme un IPhone Pro 12, le XPG GAMMIX S50 Lite SSD, XPG SPECTRIX D50 DDR4, clavier XPG SUMMONER, souris XPG PRIMER, casque XPG PRECOG, SSD externe ADATA SC680 , SSD externe ADATA SE770G, et un disque dur externe ADATA HD770G.Comme les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, des réductions spéciales pour la Saint-Valentin font leur apparition avec -30 % sur des produits tels que le clavier de jeu XPG SUMMONER CHERRY MX RGB, le casque XPG PRECOG ou même le SSD de 512G XPG SX8200 Pro. Plus d'informations et autres promotions directement sur le site du constructeur