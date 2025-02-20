Xbox dévoile Muse, son IA générative pour le gameplay, et se fait sévèrement critiquer

Toutes les entreprises vidéoludiques se mettent à l'IA, avec plus ou moins d'implication. Xbox le fait, et sa présentation de Muse est loin de faire l'unanimité.

Muse : une IA pour générer du gameplay en temps réel

Aider les développeurs à prototyper rapidement des idées de gameplay.

Redonner vie à d'anciens jeux en les adaptant à de nouvelles plateformes.

Permettre aux joueurs d'interagir avec l'IA pour générer du contenu personnalisé.

Un rejet massif de la communauté gaming

Un débat qui divise l'industrie du jeu vidéo

. Développé en partenariat avec Microsoft Research et Ninja Theory,. Cependant, cette annonce a provoqué une vague de critiques, de nombreux joueurs et créateurs redoutant l'impact de l'IA sur l'industrie du jeu vidéo.. Contrairement aux IA traditionnelles utilisées pour l'animation ou la physique,, en anticipant leurs décisions et en simulant des scénarios de jeu possibles.Microsoft décrit Muse comme un outil au service des créateurs, destiné à :Xbox précise que les studios auront la liberté de choisir comment intégrer Muse et queL'annonce de Muse n'a pas été bien accueillie par la communauté. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs critiquent l'usage de l'IA dans le jeu vidéo, perçue comme une tentative de réduire les coûts de développement au détriment de la créativité humaine.« Xbox va finir par faire des jeux sans âme, une bouillie générée par IA » pouvons-nous lire sur Twitter.Sur YouTube, une vidéo non répertoriée où Phil Spencer et d'autres dirigeants expliquent l'usage de Muse a récolté 1 500 dislikes pour seulement 24 000 vues, avec une section commentaires remplie de critiques acerbes.« Pourquoi ne pas remplacer les dirigeants par une IA et donner l'argent économisé aux développeurs qui mettent du sang, de la sueur et des larmes dans leurs projets ? »D'autres personnes expriment leur frustration vis-à-vis des priorités de Xbox, arguant que la marque devrait se concentrer sur la sortie de nouveaux jeux plutôt que sur des technologies controversées.L'intégration de l'IA générative dans l'industrie du jeu est un sujet hautement polémique. Le syndicat des doubleurs SAG-AFTRA est actuellement en grève pour protester contre l'utilisation abusive de l'IA dans le doublage. Plus largement, de nombreux créateurs de contenu et développeurs indépendants s'opposent fermement à l'utilisation d'IA génératives pour la conception d'art, d'animations ou de gameplay, craignant qu'elles remplacent progressivement les talents humains.De son côté,. Cependant, dans un climat où les licenciements massifs dans l'industrie sont légion, beaucoup y voient une tentative de réduire les coûts en automatisant le processus de création (et donc d'augmenter les bénéfices...).