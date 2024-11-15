Xbox : Davantage d'acquisitions de studios envisagées par Phil Spencer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 novembre 2024 à 16h59
Si le rachat d'Activision Blizzard marquait un tournant dans l'histoire de Microsoft et d'Xbox, Phil Spencer a confié que l'entreprise souhaitait continuer à investir.
Xbox : Davantage d'acquisitions de studios envisagées par Phil Spencer
Ces dernières années, Microsoft a multiplié les acquisitions de grands studios et d'éditeurs mondialement connus. Parmi les exemples les plus marquants figurent le rachat de ZeniMax Media (maison-mère de Bethesda et d'autres studios) en 2021 et celui d'Activision-Blizzard en 2023. Si ces opérations permettent d'étoffer le catalogue des exclusivités proposées via le Xbox Game Pass, celles-ci pourraient bien se poursuivre dans les années à venir. 

Xbox souhaite acquérir des studios asiatiques ou spécialisés dans le jeu mobile

C'est en tout cas ce qu'a confirmé Phil Spencer dans une interview accordée au magazine Bloomberg. Sur la question des acquisitions de nouveaux studios, le directeur d'Xbox Games Studios s'est exprimé en réaffirmant le souhait de la marque d'ajouter de nouvelles équipes à son catalogue. Phil Spencer a d'ailleurs précisé que les efforts se concentreraient surtout sur les studios de jeux mobiles ainsi que ceux basés en Asie, dans une optique de « diversité géographique ».


Il a également déclaré que « Nous voulons absolument être présents sur le marché, et si nous pouvons trouver des équipes, des technologies et des capacités qui s'ajoutent à ce que nous essayons de faire dans le domaine des jeux chez Microsoft, nous garderons la tête haute ».

Mais si l'achat de nouveaux studios est une priorité, de nombreux acteurs du marché ont rappelé qu'Xbox possédait bien un studio asiatique : Tango Gameworks. Ses équipes sont à l'origine de titres très appréciés des joueurs comme Hi-Fi Rush et The Evil Within. Cependant, le studio a subi une fermeture demandée par Microsoft en juin 2024 avant d'être racheté quelques semaines plus tard par KRAFTON. Il faut donc espérer que les achats s'accompagnant d'un vrai suivi des équipes pour éviter des licenciements et des fermetures de studios alors que les jeux produits plaisent au public.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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