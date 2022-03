Valve : Pas de plans prévus pour un Steam Pass

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses se disent ravis du Xbox Game Pass, depuis son lancement officiel. PlayStation propose lui aussi un service de ce type, avec le PlayStation Now. Par ailleurs, la firme japonaise, à l'origine de la PS4 et de la PS5, travaillerait, selon les dernières rumeurs, sur un concurrent direct au Xbox Game Pass, grâce au projet PlayStation Spartacus.Les journalistes de PC Gamer ont récemment interviewé le président de Valve, Gabe Newell, et ont obtenu des réponses à ce sujet. Il a déclaré : « Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pensions devoir faire nous-mêmes, créer un service d'abonnement pour le moment ». Par la suite, les journalistes l'ont questionné sur une potentielle arrivée du Xbox Game Pass sur Steam. Gabe Newell leur a répondu : « Mais pour leurs clients, c'est clairement une option populaire, et nous serions plus qu'heureux de travailler avec eux pour obtenir cela ».La réponse est donc plutôt claire :. En revanche, Gabe Newell ne semble pas totalement fermé quant à la possibilité d'accueillir le Xbox Game Pass sur la plateforme Steam. Pour le moment, il n'a pas donné plus d'informations à ce sujet.