La mise à jour 1.8 d'Arma Reforger révolutionne enfin le camouflage et les rôles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2026 à 15h58
La mise à jour 1.8 d'Arma Reforger déploie des changements majeurs. Entre la refonte du moteur, l'amélioration cruciale du camouflage à distance et l'ajout de pénalités pour les soldats pieds nus, Bohemia Interactive redéfinit le réalisme tactique.
La mise à jour 1.8 d'Arma Reforger révolutionne enfin le camouflage et les rôles

La mise à jour 1.8 d'Arma Reforger est officiellement disponible. Si Bohemia Interactive la qualifie de majeure, c'est avant tout pour les modifications profondes apportées à son moteur de jeu. Ces ajustements fondamentaux visent à améliorer la stabilité et les performances globales. Mais au-delà de la technique, cette version introduit des mécaniques inédites qui transforment l'expérience sur le terrain, tout en marquant l'arrivée du jeu sur le Microsoft Store avec le support Xbox Play Anywhere.

La fin des avantages injustes avec le système Far Hide

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L'ajout technique le plus fascinant de cette version 1.8 est sans conteste le système Far Hide. Historiquement, le rendu de l'herbe posait un problème majeur d'équité. Un joueur allongé dans un champ devenait parfaitement visible pour un tireur situé à grande distance ou utilisant des paramètres graphiques réduits, l'herbe cessant tout simplement de s'afficher. Une faille frustrante pour un titre misant sur le réalisme tactique.

Pour contrer cela, le système applique désormais la texture de l'herbe directement sur le modèle du personnage jusqu'à la hauteur de la végétation, même lorsque celle-ci n'est plus calculée par le moteur. Les joueurs restent ainsi camouflés de loin sans surcharger les ressources de la machine. L'intelligence artificielle a également été ajustée en conséquence. L'herbe et les filets de camouflage bloquent désormais la vision des ennemis contrôlés par l'ordinateur, rendant les embuscades beaucoup plus viables.

Les rôles de spécialistes prennent tout leur sens

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Cette mise à jour apporte une amélioration de confort particulièrement attendue concernant les classes. Les avantages liés aux rôles font enfin leur apparition, renforçant l'incitation à jouer en équipe. Les médecins inspectent et soignent les blessés plus rapidement, tout en chargeant les victimes plus efficacement dans les véhicules. Les équipes logistiques manipulent le ravitaillement à une vitesse accrue, tandis que les ingénieurs construisent les défenses bien plus vite.

La construction de fortifications devient d'ailleurs moins fastidieuse. Il n'est plus nécessaire de jeter tous ses sacs de sable au sol avant de commencer l'assemblage. Un seul suffit, le reste étant automatiquement puisé dans l'inventaire. Les ingénieurs gagnent aussi la possibilité de déployer des fils barbelés pour contrôler les mouvements de l'infanterie adverse.

Pieds nus et morts pénalisées

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Bohemia Interactive a décidé de sanctionner certaines pratiques avec humour et sévérité. Courir sans bottes pour alléger son équipement provoque désormais des dégâts aux pieds et augmente les risques de trébucher en plein mouvement. Evan, responsable marketing chez Bohemia, a résumé la situation dans la vidéo de présentation.

Cela vous fait vous balancer comme une poupée de chiffon au milieu d'une fusillade.

La mort est également devenue plus punitive. Chaque décès coûte désormais trente points de progression de rang, donnant une véritable valeur à la survie, au-delà de la simple marche punitive depuis le point d'apparition. Les tirs alliés font exception et ne pénalisent pas la victime.

Miniature vidéo

Il est pour rappel disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Il est possible de l'obtenir via notre partenaire Instant Gaming pour la somme de 25,59 € au lieu de 30 €, soit 15 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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