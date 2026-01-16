Steam présente son programme 2026, avec des dates pour les soldes et festivals à venir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 janvier 2026 à 14h24
Valve a, récemment, annoncé les dates des prochaines soldes et festivals de Steam, à venir en 2026.
Steam présente son programme 2026, avec des dates pour les soldes et festivals à venir
Comme chaque année, Valve prévoit plusieurs périodes de soldes, mais aussi différents événements dits « festivals », pour sa fameuse plateforme Steam. D'ailleurs, le programme de 2026 est désormais connu, et celui-ci sera plutôt chargé pour Steam.

Les soldes et festivals 2026 de Steam et leurs dates

steam-detective-fest-janvier-2026
En 2026, les joueurs et les joueuses utilisant la plateforme de Valve, Steam, pourront découvrir plusieurs festivals, en lien avec une thématique précise, et pourront profiter de différentes périodes de soldes, afin d'étoffer leur bibliothèque de jeux. D'ailleurs, et sans plus tarder, voici le programme 2026 des soldes et festivals de Steam :

Événement de Steam en 2026
 Dates
Festival des jeux de détective Du 12 au 19 janvier
Festival des jeux de société Du 26 au 2 février
Festival de la dactylographie Du 5 au 9 février
Festival du JcJ Du 9 au 16 février
Festival du cheval Du 19 au 23 février
Steam Néo Fest de Février 2026 Du 23 février au 2 mars
Festival de la défense de tours Du 9 au 16 mars
Soldes de printemps de Steam Du 19 au 26 mars
Festival maison et foyer Du 30 mars au 6 avril
Festival des jeux d'objets cachés Du 9 au 13 avril
Festival médiéval Du 20 au 27 avril
Festival de la construction de decks Du 4 au 11 mai
Festival de l'océan Du 18 au 25 mai
Festival de la balistique Du 8 au 15 juin
Steam Néo Fest de Juin 2026 Du 15 au 22 juin
Soldes d'été de Steam Du 25 juin au 9 juillet
Festival de la déduction en groupe Du 13 au 16 juillet
Festival des trains Du 20 au 27 juillet
Festival du cyberpunk Du 3 au 10 août
Festival des quilles et des clous Du 17 au 20 août
Festival de la survie et de la fabrication JcE Du 31 août au 7 septembre
Festival de la programmation Du 10 au 14 septembre
Festival du RPG en groupe Du 14 au 21 septembre
Soldes d'automne de Steam Du 1 au 8 octobre
Festival de la cuisine Du 12 au 19 octobre
Steam Néo Fest d'Octobre 2026 Du 19 au 26 octobre
L'Épouvantable Halloween de Steam V Du 26 octobre au 2 novembre
Festival du RPG autobattler Du 16 au 23 novembre

Miniature vidéo

Autant dire que le calendrier des festivals et soldes de Steam, pour cette année 2026, est plus que conséquent. Les joueurs et les joueuses auront ainsi de nombreuses opportunités pour découvrir de nouveaux jeux, et, à certains moments, à prix réduit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 29 juillet 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 29 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 29 juillet 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)