Steam présente son programme 2026, avec des dates pour les soldes et festivals à venir

Valve a, récemment, annoncé les dates des prochaines soldes et festivals de Steam, à venir en 2026.

Les soldes et festivals 2026 de Steam et leurs dates

Événement de Steam en 2026 Dates Festival des jeux de détective Du 12 au 19 janvier Festival des jeux de société Du 26 au 2 février Festival de la dactylographie Du 5 au 9 février Festival du JcJ Du 9 au 16 février Festival du cheval Du 19 au 23 février Steam Néo Fest de Février 2026 Du 23 février au 2 mars Festival de la défense de tours Du 9 au 16 mars Soldes de printemps de Steam Du 19 au 26 mars Festival maison et foyer Du 30 mars au 6 avril Festival des jeux d'objets cachés Du 9 au 13 avril Festival médiéval Du 20 au 27 avril Festival de la construction de decks Du 4 au 11 mai Festival de l'océan Du 18 au 25 mai Festival de la balistique Du 8 au 15 juin Steam Néo Fest de Juin 2026 Du 15 au 22 juin Soldes d'été de Steam Du 25 juin au 9 juillet Festival de la déduction en groupe Du 13 au 16 juillet Festival des trains Du 20 au 27 juillet Festival du cyberpunk Du 3 au 10 août Festival des quilles et des clous Du 17 au 20 août Festival de la survie et de la fabrication JcE Du 31 août au 7 septembre Festival de la programmation Du 10 au 14 septembre Festival du RPG en groupe Du 14 au 21 septembre Soldes d'automne de Steam Du 1 au 8 octobre Festival de la cuisine Du 12 au 19 octobre Steam Néo Fest d'Octobre 2026 Du 19 au 26 octobre L'Épouvantable Halloween de Steam V Du 26 octobre au 2 novembre Festival du RPG autobattler Du 16 au 23 novembre

Comme chaque année, Valve prévoit plusieurs périodes de soldes, mais aussi différents événements dits « festivals », pour sa fameuse plateforme Steam. D'ailleurs,, et celui-ci sera plutôt chargé pour Steam.En 2026, les joueurs et les joueuses utilisant la plateforme de Valve, Steam, pourront découvrir plusieurs festivals, en lien avec une thématique précise, et pourront profiter de différentes périodes de soldes, afin d'étoffer leur bibliothèque de jeux. D'ailleurs, et sans plus tarder, voiciAutant dire que, est plus que conséquent. Les joueurs et les joueuses auront ainsi de nombreuses opportunités pour découvrir de nouveaux jeux, et, à certains moments, à prix réduit.