Steam présente son programme 2026, avec des dates pour les soldes et festivals à venir

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
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Événement de Steam en 2026
|Dates
|Festival des jeux de détective
|Du 12 au 19 janvier
|Festival des jeux de société
|Du 26 au 2 février
|Festival de la dactylographie
|Du 5 au 9 février
|Festival du JcJ
|Du 9 au 16 février
|Festival du cheval
|Du 19 au 23 février
|Steam Néo Fest de Février 2026
|Du 23 février au 2 mars
|Festival de la défense de tours
|Du 9 au 16 mars
|Soldes de printemps de Steam
|Du 19 au 26 mars
|Festival maison et foyer
|Du 30 mars au 6 avril
|Festival des jeux d'objets cachés
|Du 9 au 13 avril
|Festival médiéval
|Du 20 au 27 avril
|Festival de la construction de decks
|Du 4 au 11 mai
|Festival de l'océan
|Du 18 au 25 mai
|Festival de la balistique
|Du 8 au 15 juin
|Steam Néo Fest de Juin 2026
|Du 15 au 22 juin
|Soldes d'été de Steam
|Du 25 juin au 9 juillet
|Festival de la déduction en groupe
|Du 13 au 16 juillet
|Festival des trains
|Du 20 au 27 juillet
|Festival du cyberpunk
|Du 3 au 10 août
|Festival des quilles et des clous
|Du 17 au 20 août
|Festival de la survie et de la fabrication JcE
|Du 31 août au 7 septembre
|Festival de la programmation
|Du 10 au 14 septembre
|Festival du RPG en groupe
|Du 14 au 21 septembre
|Soldes d'automne de Steam
|Du 1 au 8 octobre
|Festival de la cuisine
|Du 12 au 19 octobre
|Steam Néo Fest d'Octobre 2026
|Du 19 au 26 octobre
|L'Épouvantable Halloween de Steam V
|Du 26 octobre au 2 novembre
|Festival du RPG autobattler
|Du 16 au 23 novembre
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