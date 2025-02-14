Steam : Le calendrier 2025 des soldes et festivals dévoilé

Valve a, récemment, révélé les dates des soldes et festivals Steam de cette année 2025.

Le calendrier des soldes et festivals Steam de 2025

Couch Co-Op Fest → Du 10 au 17 février 2025.

→ Du 10 au 17 février 2025. Steam Next Fest - Édition de février 2025 → Du 24 février 2025 au 3 mars 2025.

→ Du 24 février 2025 au 3 mars 2025. Visual Novel Fest → Du 3 au 10 mars 2025.

→ Du 3 au 10 mars 2025. Soldes Steam du Printemps/Steam Spring Sale → Du 13 au 20 mars 2025.

→ Du 13 au 20 mars 2025. City Builder & Colony Sim Fest → Du 24 au 31 mars 2025.

→ Du 24 au 31 mars 2025. Sokoban Fest → Du 21 au 28 avril 2025.

→ Du 21 au 28 avril 2025. Wargames Fest → Du 28 avril au 5 mai 2025.

→ Du 28 avril au 5 mai 2025. Creature Collector Fest → Du 12 au 19 mai 2025.

→ Du 12 au 19 mai 2025. Zombies vs. Vampires Fest → Du 26 mai au 2 juin 2025.

→ Du 26 mai au 2 juin 2025. Steam Next Fest - Édition de juin 2025 → Du 9 au 16 juin 2025.

→ Du 9 au 16 juin 2025. Fishing Fest → Du 16 au 23 juin 2025.

→ Du 16 au 23 juin 2025. Soldes Steam de l'été/Steam Summer Sale → Du 26 juin au 10 juillet 2025.

→ Du 26 juin au 10 juillet 2025. Automation Fest → Du 14 au 21 juillet 2025.

→ Du 14 au 21 juillet 2025. Racing Fest → Du 28 juillet au 4 août 2025.

→ Du 28 juillet au 4 août 2025. 4X Fest → Du 11 au 18 août 2025.

→ Du 11 au 18 août 2025. Third Person Shooter (TPS) Fest → Du 25 août au 1 er septembre 2025.

→ Du 25 août au 1 septembre 2025. Political Sim Fest → Du 8 au 15 septembre 2025.

→ Du 8 au 15 septembre 2025. Soldes Steam d'automne/Steam Autumn Sale → Du 29 septembre au 6 octobre 2025.

→ Du 29 septembre au 6 octobre 2025. Steam Next Fest - Édition octobre 2025 → Du 13 au 20 octobre 2025.

→ Du 13 au 20 octobre 2025. Steam Scream 4 → Du 27 octobre au 3 novembre 2025.

→ Du 27 octobre au 3 novembre 2025. Animal Fest → Du 10 au 17 novembre 2025.

→ Du 10 au 17 novembre 2025. Sports Fest → Du 8 au 15 décembre 2025.

→ Du 8 au 15 décembre 2025. Soldes Steam d'hiver/Steam Winter Sale → Du 18 décembre 2025 au 5 janvier 2026.

Hot on the heels of Idler Fest (still ongoing!) comes Couch Co-op Fest, featuring games that can be played together-- including on a virtual couch, with friends far away.



Coming on Monday, February 10th! pic.twitter.com/aBjTe7Sa6F — Steam (@Steam) February 7, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, chaque année, la plateforme de Valve, Steam, se dote régulièrement de soldes mais aussi de festivals thématiques, permettant aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC de se procurer des jeux à moindre coût. 2025 ne déroge, évidemment, pas à la règle. D'ailleurs,. Les dates de chacun de ces événements ont été dévoilées, il y a très peu de temps. Ainsi, voici(certains intitulés ci-dessous sont dans la langue de Shakespeare) :