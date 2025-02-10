Steam bannit ce modèle économique des jeux intégrés à son catalogue

Valve a pris une décision radicale concernant un modèle économique de plus en plus répandu dans les jeux mobiles et qui est désormais interdite sur Steam.

La publicité payante et forcée aujourd'hui interdite sur Steam

Si le modèle économique de votre jeu repose sur la publicité sur d'autres plateformes, vous devrez supprimer ces éléments avant de le livrer sur Steam.

Dans le jeu vidéo, il existe aujourd'hui. Parmi les plus répandus figurent l'achat direct, le free-to-play avec options payantes, l'abonnement mensuel ou encore l'accès anticipé. Cependant, un modèle économique particulier a gagné du terrain, notamment dans le domaine du jeu mobile : les titres à contenu publicitaire.Concrètement, certains jeux vous demandent deou pour continuer une partie. Si cette alternative peut être avantageuse pour certains, Valve a récemment revu sa position sur la place de la publicité sur sa plateforme de jeu. Or, cela impacte les développeurs utilisant ce système et souhaitant proposer leurs jeux sur Steam.Les nouvelles règles en vigueur ont été listées dans la section « ADvertising on Steam ». Dans le document en question, Valve précise que « Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité payante comme modèle économique dans leur jeu, par exemple en obligeant les joueurs à regarder ou à s'engager dans la publicité pour pouvoir jouer, ou en limitant le gameplay à la publicité ».Cette mesure vise notamment àOr, cette pratique est très répandue chez les titres jouables sur mobile. D'ailleurs, avant la mise en place de cette règle, il était possible d'en trouver sur Steam. Maispour le remplacer par des microtransactions ou en rendant leur jeu payant à l'achat. Si ce point n'est pas respecté, la sanction sera sévère.Toutefois,. Certaines sont toujours autorisées, à l'image des placements de produits, des publicités pour des promotions sur les jeux publiés ainsi que de la publicité payante menant à Steam depuis un autre site. L'interdiction des jeux à publicité forcée devrait aider à réduire la frustration des joueurs tout en leur permettant de profiter de titres qu'ils apprécient.