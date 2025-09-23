State of Play septembre 2025 : Quand et comment regarder la conférence en direct ?

Sony vient d'annoncer un nouveau State of Play pour ce mercredi 24 septembre 2025. Retrouvez toutes les informations pour ne rien manquer de ces annonces, dont l'heure et le programme.
Après avoir organisé différents événements pour mettre en avant un jeu en particulier, Sony revient avec un State of Play dédié à plusieurs jeux, ce 24 septembre dans la soirée. Moment que Sony a choisi pour mettre en avant le futur de la PS5, avec, espérons-le, des annonces croustillantes à nous mettre sous la dent. Ainsi, nous vous avons concocté un récapitulatif quant à la date, l'heure de diffusion de la conférence et nous vous indiquons comment regarder l'événement State of Play de septembre 2025
.
State of Play septembre 2025, date et heure de la conférence
La nouvelle conférence State of Play
, qui arrive après une longue attente, se tiendra le mercredi 24 septembre à 23 heures
, heure de Paris. Ce nouveau State of Play durera environ 35 minutes
, selon les informations communiquées par la firme japonaise.
Si nous ne connaissons pas encore le contenu précis de cette conférence, le site officiel indique tout de même que nous aurons le droit à « un coup de projecteur sur Saros », le nouveau jeu d'Housemarque (Returnal), qui sortira l'année prochaine. Pour le reste, nous aurons le droit à de nouveaux aperçus de titres venant du monde entier, qu'ils soient partenaires de Sony ou non.
Évidemment, nous ne manquerons pas d'être au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors de ladite conférence. De votre côté, n'hésitez pas à nous dire, en commentaires, quelles sont vos attentes.
Comment regarder la conférence State of Play de septembre 2025
Si vous désirez suivre la conférence State of Play du 24 septembre 2025
, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons compter, bien évidemment, sur les plateformes traditionnelles YouTube et Twitch
. La conférence sera retransmise en direct sur le compte PlayStation de ces plateformes :
Par ailleurs, PlayStation/Sony partagera, très probablement, en temps réel les dernières informations partagées via son compte Twitter
, et vous retrouverez tous les détails sur notre site. Rendez-vous donc le 24 septembre dès 23 heures pour voir ce que PlayStation nous réserve
.
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