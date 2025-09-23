State of Play septembre 2025 : Quand et comment regarder la conférence en direct ?



le 23 septembre 2025 à 16h22 Publié par Corentin Rimbert le 23 septembre 2025 à 16h22

Sony vient d'annoncer un nouveau State of Play pour ce mercredi 24 septembre 2025. Retrouvez toutes les informations pour ne rien manquer de ces annonces, dont l'heure et le programme.