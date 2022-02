Sony fait le point sur les chiffres de vente de la PS5, de son lancement à décembre 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si la PS5 est désormais disponible depuis un peu plus d'un an, de nombreux joueurs n'ont pas encore pu mettre les mains dessus. Du fait de la pandémie du COVID-19, ayant affecté le bon fonctionnement de nombreuses entreprises dans le monde entier, la dernière console PlayStation reste un objet rare à trouver. D'ailleurs, cela se ressent dans les chiffres de vente.C'est tout récemment que le constructeur a fait un point à ce sujet, à travers son bilan financier pour le trimestre d'octobre à décembre 2021 . Ainsi, fin décembre 2021,En septembre 2021, le chiffre total était porté à 13, 4 millions. Ce qui signifie qu'ils ont réussi à vendre 3,9 millions de PS5 durant le dernier trimestre de l'année dernière. Or, d'octobre à décembre 2020, le chiffre de vente était de 4,5 millions.. La cadence est d'ailleurs moindre comparé au lancement de la PS4 jusqu'à cette même période (20,2 millions vendus au 31 décembre 2014). Encore une fois, cette baisse peut s'expliquer par la pandémie du COVID-19 et surtout les différentes pénuries de composants et matières premières que cela a occasionnées.Ainsi, l'objectif de la firme japonaise n'est plus de battre le record de ventes de la PS4, mais. On espère qu'ils trouveront des solutions viables et pérennes afin de répondre à la forte demande, qui ne risque, d'ailleurs, pas de décroître au vu des prochaines sorties jeux vidéo et exclusivités PlayStation.