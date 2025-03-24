Shuhei Yoshida révèle pourquoi Sony savait dès le début que les exclusivités étaient vitales pour la PS1



le 24 mars 2025 à 18h26 Publié par Florian Lelong le 24 mars 2025 à 18h26

Dans une récente interview accordée à Kyle Bosman sur YouTube, Shuhei Yoshida, ancien dirigeant de Sony Interactive Entertainment, a confié que dès le lancement de la toute première PlayStation, Sony était parfaitement conscient que les jeux exclusifs seraient la clé de son succès face à la concurrence.