Shuhei Yoshida révèle pourquoi Sony savait dès le début que les exclusivités étaient vitales pour la PS1

Dans une récente interview accordée à Kyle Bosman sur YouTube, Shuhei Yoshida, ancien dirigeant de Sony Interactive Entertainment, a confié que dès le lancement de la toute première PlayStation, Sony était parfaitement conscient que les jeux exclusifs seraient la clé de son succès face à la concurrence.
Des exclusivités pensées dès le départ par les dirigeants de Sony
Lorsque Kyle Bosman lui demande si, au moment du lancement de la PlayStation originale, les dirigeants de Sony avaient clairement identifié l'importance cruciale des exclusivités, Yoshida répond sans hésitation :
Cette idée venait clairement du groupe de direction. Ils savaient que des jeux exclusifs étaient essentiels pour faire réussir la plateforme PlayStation.
Yoshida explique ainsi que les dirigeants avaient rapidement décidé d'investir dans la croissance des studios internes (first-party). Cela s'est traduit par l'acquisition de studios prestigieux comme Psygnosis, créateur de la série iconique WipEout en Europe, ou encore la création de 989 Studios aux États-Unis, spécialisé notamment dans les jeux de sport.
Au Japon, les équipes internes étaient à l'origine plus réduites, privilégiant surtout la collaboration avec des développeurs externes. Mais Yoshida souligne que la direction lui a apporté tout son soutien pour embaucher davantage de talents et développer des jeux exclusifs made-in-Sony, renforçant ainsi l'identité unique de la marque PlayStation.
Crash Bandicoot : le premier coup de génie de Shuhei Yoshida
Shuhei Yoshida a également partagé un souvenir marquant : son implication cruciale dans la version japonaise du célèbre jeu Crash Bandicoot. À l'époque, il avait alerté Mark Cerny, producteur exécutif du jeu, sur une difficulté trop élevée pour le marché japonais :
J'ai exprimé mes inquiétudes à propos de la difficulté de Crash Bandicoot pour les joueurs japonais. Mark Cerny a alors décidé de rendre cette version japonaise plus accessible.
Cette prise de position de Yoshida a été décisive, permettant au titre de rencontrer un véritable succès au Japon, et démontrant l'importance de l'écoute des marchés locaux pour les jeux exclusifs.
The Last Guardian, un projet sauvé par l'engagement personnel de Yoshida
Enfin, Shuhei Yoshida a évoqué un autre moment fort de sa carrière chez PlayStation : le sauvetage du très ambitieux mais compliqué The Last Guardian. Selon lui, sans l'engagement personnel de Sony envers la vision artistique du directeur Fumito Ueda, ce projet aurait probablement été abandonné sous un autre éditeur :
Sous un autre éditeur, The Last Guardian aurait probablement été annulé. Mais je croyais profondément en la vision de Fumito Ueda et en l'impact émotionnel que ce jeu pouvait avoir sur les joueurs.
Cette prise de risque illustre parfaitement l'esprit des exclusivités PlayStation : des jeux audacieux, capables de marquer durablement les joueurs, quitte à assumer des défis complexes.
Une stratégie d'exclusivités payante encore aujourd'hui
Ces révélations confirment ce que les joueurs savent depuis longtemps : les exclusivités ont toujours été, dès l'origine, une composante essentielle du succès de Sony sur le marché des consoles. En misant sur des titres emblématiques comme Crash Bandicoot à l'époque, ou plus récemment avec The Last of Us, Horizon ou encore God of War, la marque a su imposer la PlayStation comme une plateforme incontournable du jeu vidéo.
Une stratégie qui continue d'influencer les choix actuels de Sony, en témoigne le catalogue impressionnant d'exclusivités qui ont fait le succès des consoles suivantes.
commentaire (0)