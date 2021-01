RGo Touch Desk : Rekt dévoile un nouveau bureau design et motorisé

Caractéristiques

Surface en verre trempé de 5 mm

Pieds motorisés supportant jusqu'à 150 kg

Réglage de la hauteur de 73 à 118 cm

Écran tactile pour le contrôle de hauteur ainsi que quatre pistons mémorisables

Chargeur à induction 10 Watts

2 ports USB + 1 port USB-C

Un nouveau bureau

Tout en un

Disponibilité et prix

RGo Touch desk de 120 cm : 699 €

RGo Touch desk de 140 cm : 799 €

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

L'année 2020 étant déjà forte en émotion sur le nombre de sorties et nouveautés proposées par les constructeurs, nous sommes donc en droit d'en attendre bien plus pour 2021 en termes de bureautique.n'y va pas avec le dos de la cuillère en proposant un nouveau bureau pensé pour les, mais également pour lesIl s'agit du bureauqui se voit décliner en deux coloris que sont noir ou blanc, mais également en deux largeurs de. Ce choix s'apparente à une volonté de répondre à tous les besoins, mais également permettre aux budgets légèrement plus restreints de se le procurer. En effet, la versionde 120 cm est proposée à 699 € contre 799 € pour la version 140 cm. Prix qui restent élevés pour un utilisateur occasionnel tout en restant dans une gamme cohérente en vue de la concurrence.Accompagné de caractéristiques et matériaux aussi divers que qualitatifs, leest même annoncé comme « bureau au design d'excellence » par la marque. La technologie embarquée associée au look épuré en fait un bureau qui respire l'intelligence. Pour autant,Sa conception est pensée pour une utilisation quotidienne et intensive. Réglable en hauteur, il s'adaptera également à une plus grande gamme d'utilisateurs. Sa conception tout-en-un permet de garder le plus d'équipements possible auprès de soi, qu'il s'agisse d'effets bureautiques avec le tiroir intégré ou simplement de votre téléphone puisqu'il permet une recharge à induction (à condition d'avoir un téléphone compatible avec ce type de recharge).Pour finir, la touche finale et discrète du constructeur se situe dans leque l'on retrouve sur la partie inférieure gauche du bureau. Associez à cela deux coloris distincts du châssis que sont le noir et le blanc pour obtenir un bureau qui s'adaptera au mieux àLesera disponible dès le 1février sur le site du constructeur et dans la foulée chez les revendeurs.