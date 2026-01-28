PS5 : Mise à jour système du 28 janvier 2026, patch notes et détails

La PlayStation 5 se dote, en ce mercredi 28 janvier 2026, d'une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système du 28 janvier 2026 de la PS5 Désormais, vous pouvez accéder directement aux jeux auxquels vos amis jouent à partir du widget Activité de mes amis du Centre Bienvenue.

Vous pouvez maintenant activer les confirmations de lecture pour indiquer aux autres joueurs que vous avez lu leurs messages. Pour activer vos confirmations de lecture, accédez à Paramètres > Utilisateurs et comptes > Confidentialité > Consultez et personnalisez vos paramètres de confidentialité. Sous Communication et multijoueur, définissez l'option Montrer les confirmations de lecture aux autres joueurs sur PS5 et PlayStation App sur Autoriser. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement et certains utilisateurs pourront l'utiliser dès la publication de la mise à jour du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce mercredi 28 janvier 2026,. Il s'agit, pour être plus précis, de, qui pèse environ 1,3 Go. De petites nouveautés sont au programme, comme vous pourrez le constater.Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :