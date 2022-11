PS5 : 25 millions de consoles vendues dans le monde entier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La PlayStation 5 fête, bientôt, ses deux ans d'existence. En effet, la dernière console de Sony est, pour rappel, sortie le 19 novembre 2020 en France. D'ailleurs, celle-ci vient d'atteindreEn effet, Sony a récemment publié ses derniers résultats financiers en ligne. Ainsi, selon les informations dévoilées dans ledit document,, dans le monde entier. Un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement. Ce sont 3,3 millions de consoles qui ont été vendues durant le second trimestre de cette année 2022 (juillet, août et septembre). Il y a fort à parier que cette statistique grimpera encore dans les prochains mois, notamment avec Noël et les prochaines sorties de jeux vidéo (, pour ne citer qu'un exemple).Néanmoins, la PS5 ne fait, actuellement, pas mieux que la PS4, qui s'était écoulée à 29,4 millions d'exemplaires en ce même laps de temps. Or, comme vous le savez, les pénuries de matières premières et la pandémie mondiale de COVID-19 ont fortement impacté la production de très nombreuses entreprises, dans le monde entier. De plus, d'après les statistiques partagées, le nombre d'abonnés au PlayStation Plus (PS Plus) a baissé en un an et est passé de 47,2 millions à 45,4 millions, et ce malgré l'arrivée de la nouvelle formule dudit service.