PS Plus : Un changement important sera effectif dès 2026

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Avec le passage à la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et ne seront proposés qu'occasionnellement dans le cadre des jeux du mois et du catalogue des jeux PlayStation Plus.PlayStation précise, toutefois, que les joueurs continueront d'avoir accès aux jeux PS4 déjà obtenus via le PlayStation Plus, tant que leur abonnement est actif :
Veuillez noter que cela n'affectera pas les jeux mensuels PS4 que vous avez déjà récupérés dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus. Vous continuerez à avoir accès aux jeux que vous avez déjà réclamés tant que vous resterez membre. Pour le catalogue de jeux, les jeux PS4 seront toujours disponibles jusqu'à ce qu'ils quittent le catalogue dans le cadre de notre mise à jour mensuelle.PlayStation apporte une justification quant à cette modification importante, qui prendra, pour rappel, effet en janvier 2026, et a ainsi déclaré : « [...] Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du Catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l'abonnement PlayStation Plus dans ce sens [...] ».
Une nouvelle qui pourrait en décevoir plus d'un, notamment celles et ceux qui ne sont pas encore passés sur PS5.
The PlayStation Plus Monthly Games for February are:— PlayStation (@PlayStation) January 29, 2025
Payday 3 💰
High on Life 🛸
Pac-Man World Re-Pac 🟡🟡🟡🟡
All playable February 4 https://t.co/uTrzYsIDa4 pic.twitter.com/qU0tHnMUF5
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