PS Plus : Un changement important sera effectif dès 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 15h23
PlayStation a, récemment, indiqué qu'un changement majeur prendra effet dès janvier 2026 pour son abonnement PlayStation Plus.
PS Plus : Un changement important sera effectif dès 2026
Une grande majorité des joueurs et des joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 possèdent un abonnement PlayStation Plus (PS Plus), qui dispose, depuis plusieurs années maintenant, de trois formules (Essential, Extra et Pemium). Cela leur permet, notamment, de profiter des jeux offerts tous les mois ou bien d'accéder au catalogue PS Plus Extra et Premium. D'ailleurs, il y a peu de temps, PlayStation a annoncé qu'un changement majeur sera appliqué dès janvier 2026 pour le PlayStation Plus.

Moins de jeux PS4 dans le PlayStation Plus, à compter de janvier 2026

En effet, dans l'article annonçant les jeux offerts pour le mois de février 2025 aux abonnés au PlayStation Plus, PlayStation a indiqué que les joueurs et les joueuses doivent s'attendre à un changement majeur l'année prochaine. À compter du mois de janvier 2026, moins de jeux PS4 seront proposés via les jeux mensuels offerts et le catalogue PlayStation Plus
Avec le passage à la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et ne seront proposés qu'occasionnellement dans le cadre des jeux du mois et du catalogue des jeux PlayStation Plus.
PlayStation précise, toutefois, que les joueurs continueront d'avoir accès aux jeux PS4 déjà obtenus via le PlayStation Plus, tant que leur abonnement est actif :
Veuillez noter que cela n'affectera pas les jeux mensuels PS4 que vous avez déjà récupérés dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus. Vous continuerez à avoir accès aux jeux que vous avez déjà réclamés tant que vous resterez membre. Pour le catalogue de jeux, les jeux PS4 seront toujours disponibles jusqu'à ce qu'ils quittent le catalogue dans le cadre de notre mise à jour mensuelle.
PlayStation apporte une justification quant à cette modification importante, qui prendra, pour rappel, effet en janvier 2026, et a ainsi déclaré : « [...] Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du Catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l'abonnement PlayStation Plus dans ce sens [...] ».
Une nouvelle qui pourrait en décevoir plus d'un, notamment celles et ceux qui ne sont pas encore passés sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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