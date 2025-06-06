Prime Gaming : Une belle sélection de jeux pour le mois de juin 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 12h00
Amazon propose, encore une fois, de très bons titres pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de jeux assez intéressante pour le mois de juin 2025, qui comprend notamment Mordheim : City of the Damned.
Prime Gaming : Une belle sélection de jeux pour le mois de juin 2025
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire AAA, sont au programme.

En ce qui concerne le mois de juin 2025, nous avons le droit à divers titres, notamment Mordheim : City of the Damned ou encore Station to Station.

Les jeux Prime Gaming pour juin 2025

De ce fait, pour ce mois de juin 2025, nous retrouvons Mordheim : City of Damned en tête d'affiche. Station to Station, Thief : Deadly Shadows et Jupiter Hell sont également de la partie. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de juin 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • Mordheim : City of the Damned (Code GOG)
    • Date → 6 juin 2025
  • The Abandoned Planet (Application Amazon Games)
    • Date → 6 juin 2025
  • Station to Station (Application Amazon Games)
    • Date → 12 juin 2025
  • Death Squared (Code GOG)
    • Date → 12 juin 2025
  • Dark Envov (Code GOG)
    • Date → 19 juin 2025
  • FATE : Undiscovered Realms (Code GOG)
    • Date → 19 juin 2025
  • Thief : Deadly Shadows (Code GOG)
    • Date → 26 juin 2025
  • Jupiter Hell (Code GOG)
    • Date → 26 juin 2025
  • Gallery of Thinas : Reveries (Code Legacy Games)
    • Date → 26 juin 2025
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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juin 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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