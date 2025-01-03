Prime Gaming : Les jeux de janvier 2025, avec Eastern Exorcist et The Bridge

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 10 janvier 2025 à 11h22
Amazon propose, une nouvelle fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une bonne sélection de jeux pour janvier 2025, dont Eastern Exorcist et The Bridge.
Prime Gaming : Les jeux de janvier 2025, avec Eastern Exorcist et The Bridge
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

En ce qui concerne le mois de janvier 2025, nous avons le droit à quelques jeux plus ou moins connus, notamment Eastern Exorcist et The Bridge, mais aussi BioShock 2 Remastered et Deux Ex.

Les jeux Prime Gaming pour janvier 2025

Ainsi, pour ce mois de janvier 2025, nous retrouvons Eastern Exorcist et The Bridge. BioShock 2 Remastered et Ender Lilies: Quietus of the Knights sont également au programme. Sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de janvier 2025, et la date à partir de laquelle ils pourront être réclamés.
  • Eastern Exorcist (Epic Games Store)
    • Date → 3 janvier 2025.
  • The Bridge (Epic Games Store)
    • Date → 3 janvier 2025.
  • BioShock 2 Remastered (Code GOG)
    • Date → 10 janvier 2025.
  • Spirit Mancer (Amazon Games App)
    • Date → 10 janvier 2025
  • SkyDrift Infinity (Epic Games Store)
    • Date → 10 janvier 2025
  • GRIP (Code GOG)
    • Date → 16 janvier 2025
  • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Code GOG)
    • Date → 16 janvier 2025
  • Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)
    • Date → 16 janvier 2025
  • Deus Ex GOTY Edition (Code GOG)
    • Date → 23 janvier 2025
  • To The Rescue! (Epic Games Store)
    • Date → 23 janvier 2025
  • Star Stuff (Epic Games Store)
    • Date → 23 janvier 2025
  • Spitlings (Amazon Games App)
    • Date → 23 janvier 2025
  • Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)
    • Date → 23 janvier 2025
  • ENDER LILIES: Quietus of the Knights (Epic Games Store)
    • Date → 30 janvier 2025
  • Blood West (Code GOG)
    • Date → 30 janvier 2025
  • Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)
    • Date → 30 janvier 2025
Miniature vidéo

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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