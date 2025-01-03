Prime Gaming : Les jeux de janvier 2025, avec Eastern Exorcist et The Bridge

Amazon propose, une nouvelle fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une bonne sélection de jeux pour janvier 2025, dont Eastern Exorcist et The Bridge.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de janvier 2025
, nous avons le droit à quelques jeux plus ou moins connus, notamment Eastern Exorcist et The Bridge, mais aussi BioShock 2 Remastered et Deux Ex.
Les jeux Prime Gaming pour janvier 2025
Ainsi, pour ce mois de janvier 2025
, nous retrouvons Eastern Exorcist et The Bridge. BioShock 2 Remastered et Ender Lilies: Quietus of the Knights sont également au programme. Sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de janvier 2025
, et la date à partir de laquelle ils pourront être réclamés.
- Eastern Exorcist (Epic Games Store)
- The Bridge (Epic Games Store)
- BioShock 2 Remastered (Code GOG)
- Spirit Mancer (Amazon Games App)
- SkyDrift Infinity (Epic Games Store)
- GRIP (Code GOG)
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Code GOG)
- Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)
- Deus Ex GOTY Edition (Code GOG)
- To The Rescue! (Epic Games Store)
- Star Stuff (Epic Games Store)
- Spitlings (Amazon Games App)
- Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)
- ENDER LILIES: Quietus of the Knights (Epic Games Store)
- Blood West (Code GOG)
- Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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