Prime Gaming : Les jeux de janvier 2025, avec Eastern Exorcist et The Bridge



modifié le 10 janvier 2025 à 11h22 Publié par Clémence Usseglio modifié le 10 janvier 2025 à 11h22

Amazon propose, une nouvelle fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une bonne sélection de jeux pour janvier 2025, dont Eastern Exorcist et The Bridge.