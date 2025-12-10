PlayStation Wrap-Up : Découvrez votre récapitulatif 2025 dès à présent



le 10 décembre 2025 à 11h48 Publié par Clémence Usseglio le 10 décembre 2025 à 11h48

Il est à présent possible de réaliser son bilan personnel 2025 sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Wrap-Up de cette année, qui offre, d'ailleurs, un petit cadeau aux joueurs et aux joueuses.