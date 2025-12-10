PlayStation Wrap-Up : Découvrez votre récapitulatif 2025 dès à présent

Il est à présent possible de réaliser son bilan personnel 2025 sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Wrap-Up de cette année, qui offre, d'ailleurs, un petit cadeau aux joueurs et aux joueuses.
Comme à l'accoutumée, en cette fin d'année 2025, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 peuvent découvrir leur récapitulatif annuel grâce aux PlayStation Wrap-Up
, qui est disponible jusqu'au 8 janvier 2026.
Réalisez votre récapitulatif 2025 avec le PlayStation Wrap-Up de cette année
Effectivement, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation ainsi qu'un article sur le site PlayStation Blog, la communauté peut, dès à présent, découvrir et réaliser son récapitulatif 2025 grâce au PlayStation Wrap-Up
. Ce récapitulatif gratuit permet ainsi aux joueurs et aux joueuses de connaître les jeux et genres les plus joués, mais aussi leur nombre total d'heures passées sur PS4/PS5 ou encore le nombre de trophées obtenus sur ces douze derniers mois :
À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 janvier 2026, les joueurs PS5 et PS4 peuvent accéder à leur expérience PlayStation 2025 Wrap-Up pour consulter leurs résultats de jeu de l'année, notamment les jeux et genres les plus joués, le nombre total d'heures jouées en mode solo et multijoueur, une liste de lecture PlayStation Plus personnalisée et les trophées remportés.
D'ailleurs, toutes celles et ceux qui réaliseront leur PayStation Wrap-Up de cette année 2025 obtiendront en récompense un avatar
, qui pourra être récupéré après avoir rentré le code communiqué.
Comment découvrir son PlayStation Wrap-Up de 2025 ?
Si vous souhaitez réaliser votre PlayStation Wrap-Up 2025
, il vous suffit de vous rendre à cette adresse
. Vous devrez, dès lors, vous connecter à votre compte PSN. Par la suite, vous aurez accès à votre récapitulatif, qui occupe plusieurs onglets. Le dernier affichera votre code à échanger pour récupérer l'avatar de ce PlayStation Wrap-Up 2025
. Pour rappel, vous avez jusqu'au 8 janvier 2026 pour le réaliser.
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